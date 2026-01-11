Meteo – Prima parte della prossima settimana più stabile grazie all’alta pressione e con temperature in ripresa

Attuale situazione sinottica su Mediterraneo ed Europa

Buongiorno e buona domenica da parte del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede una vasta struttura depressionaria colma di aria fredda che dall’Europa orientale si estende fino al Mediterraneo orientale. Penisola Italiana che si trova cosi sotto un flusso di fredde correnti settentrionali che portano ancora della residua instabilità al Sud e sul medio versante adriatico con neve fino a quote anche piuttosto basse, fin verso i 300-500 metri tra Marche, Abruzzo e Molise. Condizioni meteo stabile sul resto dell’Italia con cieli per lo più soleggiati. Bel tempo diffuso atteso per la giornata di domani. Più ad ovest troviamo l’anticiclone delle Azzorre che inizia a rimontare sull’Europa occidentale

Temperature in calo con clima freddo fino ad inizio prossima settimana

Come appena visto, la Penisola Italiana si trova sotto un flusso di fredde correnti settentrionali. Temperature dunque in diminuzione su gran parte del Paese con valori termici di diversi gradi sotto le medie del periodo, anche di 6-8 gradi sul basso Adriatico. Clima che si manterrà freddo anche nella giornata di domani con temperature al di sotto delle medie, circa 1-3 gradi al Centro-Nord ed ancora fino a 5-7 gradi sotto media al Sud. Questo porterà ancora diffuse gelate tra la notte ed il primo mattino. Ma più ad ovest aria più mite inizia a risalire sull’Europa occidentale.

Promontorio anticiclonico verso il Mediterraneo, tempo più stabile e rialzo termico

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che per la prossima settimana mostrano un promontorio anticiclonico in rimonta sul Mediterraneo centrale. Condizioni meteo che risulteranno prevalentemente stabili sull’Italia e anche temperature in rialzo, su valori comunque non lontani dalle medie del periodo. Attesa comunque la formazione di nebbie e nubi basse su coste e pianure specie del Centro-Nord. Alta pressione che potrebbe comunque non durare a lungo, con possibilità di ritorno di correnti instabili nella seconda parte di settimana.

Tendenza meteo: possibile perturbazioni dall’Atlantico entro la fine della settimana

Seconda decade di gennaio che inizia fredda e con neve a bassa quota, ma un cambio di circolazione è atteso. La prossima settimana dovrebbe infatti portare una veloce rimonta dell’alta pressione seguita però da un nuovo peggioramento. Ecco infatti che diversi modelli ipotizzano l’arrivo del flusso atlantico, più mite dell’aria attuale, ma comunque foriero di maltempo.

