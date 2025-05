Meteo – Prima settimana di giugno tra possibile ondata di caldo ma anche insidia maltempo su alcune regioni

Attuale situazione sinottica su Mediterraneo ed Europa

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Attuale situazio0ne sinottica che vede l’alta pressione in rinforzo sull’Europa occidentale con massimi pressione al suolo fino a 1025 hPa. Flusso perturbato che scorre a latitudini più elevate ma con una saccatura depressionaria in allungamento lungo la Penisola Balcanica. Penisola Italiana che si trova sul bordo orientale del campo di alta pressione e viene lambita dal fronte instabile in discesa sui Balcani.

Ancora instabilità in Italia con piogge e temporali, ma verso un miglioramento

Il fronte instabile che sta scendendo lungo i Balcani ha portato tra la serata di ieri e la notte piogge e temporali tra il Nord-Est ed il medio versante adriatico, Nel corso della mattinata odierna il maltempo ha raggiunto il Sud con residui fenomeni anche in Abruzzo e locali fenomeni anche intensi tra Puglia e Basilicata. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni continueranno ad insistere sulle regioni ioniche e con temporali in formazione anche nelle zone interne tra Lazio e Campania. Temperature per lo più in linea con le medie o anche leggermente sotto media al Sud e leggermente sopra media al Nord-Ovest.

Ponte del 2 Giugno con giornate estive, ma anche temporali su alcune regioni

Evoluzione sinottica per il weekend e Festa della repubblica che vedrà l’alta pressione in piegamento verso est con promontorio diretto proprio sul Mediterraneo centrale, mentre una saccatura depressionaria andrà a transitare sull’Europa centro-occidentale. Giornate piuttosto stabili in Italia con sole prevalente e temperature in aumento su valori anche di 2-4 gradi al di sopra delle medie del periodo. Attese punte massime anche oltre i +30°C. Ma correnti umide e instabile porteranno instabilità sui settori alpini con acquazzoni e temporali soprattutto di stampo pomeridiano, ma che nella giornata di lunedì coinvolgeranno anche la Pianura Padana in particolar modo ilo Nord-Ovest.

Prossima settimana Italia tra sole, caldo e peggioramento su alcune regioni

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, la prossima settimana potrebbe vedere un campo di alta pressione persistere sul Mediterraneo alimentato dalla risalita di aria calda, mentre il flusso perturbato andrebbe a scorre sull’Europa lambendo il Nord Italia con diversi fronti instabili. Italia che sarà dunque quasi divisa a metà sotto il profilo meteo, con tempo per lo più stabile al Centro-Sud e caldo in ulteriore aumento con valori termici anche di 6-8 gradi sopra le medie, mentre frequenti fasi instabili interesserebbero il Nord con piogge e temporali alternate a fasi più asciutte. Infiltrazioni fresche che potrebbero interessare anche le regioni centrali, con sviluppo di temporali specie di stampo pomeridiano nelle zone interne. Tendenza comunque ancora molto incerta vista anche l’elevata distanza temporale. Il modello europeo ECMWF infatti mostra, dopo un primo passaggio instabile nella prima parte di settimana, l’affondo di una saccatura depressionaria sul basso Atlantico nella seconda parte di settimana con conseguente espansione dell’anticiclone africano sul Mediterraneo che porterebbe stabilità diffusa e soprattutto la prima intensa ondata di caldo della stagione. Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

