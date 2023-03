Meteo Primavera – Esordio di stagione con maltempo e neve. Ma come si evolverà?

Situazione meteo attuale

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo instabili in italia grazie alla presenza di un vortice depressionario attualmente situato tra Sardegna e Sicilia che richiama aria più fredda di matrice artica. In questi giorni, l’affondo di matrice artico-continentale ha permesso il ritorno di precipitazioni diffuse e nevicate a bassa quota. Freddo che persisterà fino al termine della settimana, ma vediamo intanto le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per oggi 01 Marzo

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 1 Marzo: Al Nord: Al mattino molte nuvole con precipitazioni sparse sull’Emilia Romagna con neve a bassa quota, più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche alle altre regioni ma generalmente di debole intensità, più asciutto sulle Alpi. In serata precipitazioni diffuse su buona parte della regioni con neve fin verso i 300-500 metri specie su Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni, più intensi sulle Marche. Al pomeriggio ancora fenomeni specie su Toscana, Umbria e Marche, migliora altrove. In serata tempo in generale miglioramento ovunque salvo residue piogge sulla Toscana. Neve oltre i 700-1200 metri. Al Sud e sulle Isole: Al mattino piovaschi su Campania, Puglia e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo stabile con nuvolosità e schiarite, piogge sparse solo sulla Sardegna. In serata fenomeni ancora su Sardegna e Sicilia occidentale, asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi.

Avvio di Marzo pienamente perturbato, ecco la tendenza

Tendenza meteo – Siamo alle prime battute della Primavera meteorologica che quest’anno è esordita in compagnia di una vera e propria ansa depressionaria che insisterà almeno per le prossime 24 ore sul bacino Mediterraneo. Fino al termine della settimana, condizionerà il tempo meteorologico in Italia con precipitazioni specie al centro-sud. Fino alla giornata di Venerdì dunque saremo in compagnia di condizioni meteo tipicamente invernali, a seguire dovremmo assistere ad un momentaneo miglioramento grazie all’indebolimento ed allontanamento della zona di bassa pressione.

CONTINUA A LEGGERE​