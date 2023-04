Meteo – Primavera in pausa in questa prima parte di aprile con clima freddo ed anche neve a quote basse

Settimana di Pasqua dai risvolti invernali

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. L’elevazione dell’anticiclone delle Azzorre in Atlantico e poi fino alla Scandinavia passando per le Isole Britanniche e Mare del Nord sta permettendo la discesa di aria fredda di estrazione artica verso le latitudini più basse. Correnti fredde che hanno iniziato a fare il loro ingresso sul Mediterraneo centrale portando un generale calo delle temperature. Clima freddo che dovrebbe persistere fino alle festività di Pasqua. Andiamo allora a vedere la tendenza.

Circolazione fredda nei prossimi giorni con neve fino a quote piuttosto basse

Nel corso dei prossimi giorni una circolazione depressionaria colma di aria fredda rimarrà attiva tra l’Europa centro-orientale e il Mediterraneo centrale. Questo manterrà un clima freddo sull’Italia anche se con temperature in lieve rialzo dalla giornata di giovedì ma comunque sotto le medie del periodo. Condizioni meteo che risulteranno a tratti instabili, specie nella giornata di domani, sulle regioni centro-meridionali. Su queste regioni avremo piogge e acquazzoni sparsi e neve fino a quote relativamente basse. Fiocchi che potranno spingersi fino in collina tra Marche, Abruzzo e Lazio e fino a quote di bassa montagna sui rilievi del Sud.

Weekend di Pasqua con clima fresco e passaggio instabile

Gli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS confermano per il weekend di Pasqua l’alta pressione ancora sbilanciata alle alte latitudini, distesa tra Mare del Nord, Scandinavia e Russia occidentale, con massimi di pressione al suolo fino a 1035 hPa. La circolazione fredda dovrebbe continuare ad essere attiva tra Mediterraneo ed Europa centro-orientale, con un impulso instabile da nord-ovest che dovrebbe attraversare l’Italia tra la seconda parte della giornata di venerdì e la giornata di sabato. Condizioni meteo instabili prima al Nord nella giornata di venerdì e poi al Centro-Sud nella giornata di sabato, sempre in un clima piuttosto fresco con neve a quote medie su Alpi e Appennini. Per la Domenica di Pasqua potremmo avere ancora attiva instabilità di stampo pomeridiano specie sulle regioni del Sud. In ogni caso temperature ancora sotto media con freddo che si farà sentire.

Tendenza meteo: variabilità pronunciata per Pasquetta, nuove perturbazioni entro metà mese?

Distanza temporale ancora troppo elevata per le condizioni meteo di Pasquetta ma probabilmente avremo ancora locale instabilità sull’Italia. Tendenza meteo per la seconda settimana di aprile che vede un’alternanza tra rimonte dell’alta pressione e perturbazioni proveniente dall’Atlantico. Clima meno freddo ma probabilmente, e ce lo auguriamo, un po’ più piovoso. Data la distanza temporale non ci resta comunque che seguire i prossimi aggiornamenti.

