Meteo – Primavera termina tra instabilità e pause asciutte? La tendenza per il prosieguo di maggio

Lieve miglioramento sull’Italia

Promontorio anticiclonico sul Mediterraneo meridionale determinerà un weekend al via più stabile sull’Italia, specie centro-meridionale ed Isole con sole prevalente e temperature dal sapore primaverile. Qualche disturbo in più è ancora atteso al nord con rischio acquazzoni e temporali specie sui settori a nord del Po, con allerta meteo della Protezione Civile per il Trentino-Alto Adige.

Settimana dal 12 al 18 maggio, nuova fase instabile

Primavera verso un nuovo stop. Centri di calcolo probabilistici mostrano un’area dell’alta pressione insediarsi tra Regno Unito, Islanda e Mar del Nord, mentre una circolazione fresca insistere tra la Scandinavia ed il Mediterraneo, rinnovando condizioni d’instabilità su parte d’Italia. In particolare piogge e temporali interesseranno più frequentemente i settori interni del centro-sud, ma non mancheranno anche su parte del nord. Prossima settimana attesa quindi con frequente instabilità specie al centro-sud e con temperature attese in calo sino a portarsi al di sotto delle medie del periodo specie sui settori orientali del Paese.

Correnti instabili anche ad avvio della terza decade di maggio?

Modello probabilistico europeo che mostra anomalie negative di geopotenziali tra Scandinavia e Mediterraneo orientale anche nel corso della terza decade di maggio, mentre positive tra l’Atlantico e l’Europa occidentale. Possibile quindi una prolungata fase instabile sull’Italia che potrebbe insistere almeno fino alla prima parte della terza decade di maggio con passaggi instabili alternati a momentanee pause più asciutte. Attese quindi precipitazioni nel complesso superiori alle medie climatologiche in un contesto termico in linea se non al di sotto delle medie del periodo.

Primavera termina con tempo più stabile, ma assenza di caldo?

Modelli probabilistici mostrano l’ultima parte di maggio caratterizzato da un possibile cambio circolatorio con un’area depressionaria insediarsi tra Regno Unito e Scandinavia. Correnti occidentali tenderanno ad interessare l’Europa meridionale, portando un aumento termico sull’Italia, ma senza eccessi e con condizioni meteo più stabili, specie in pianura e lungo le coste. Non si escludono ancora disturbi a ciclo diurno sui settori montuosi e pedemontani.

