METEO – Primi ruggiti dell’INVERNO, con NEVE in montagna, quali ipotesi per l’inizio di DICEMBRE?

Situazione sinottica in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Un vortice depressionario con un minimo di 1009 hPa, si trova a ridosso della Sardegna e sta apportando condizioni di maltempo in Italia. Un fronte freddo è in lenta risalita sulle regioni del nord Italia e sta apportando le prime nevicate in bassa montagna; il fronte caldo presente al sud sta causando precipitazioni sparse sulla Campania, Molise, Calabria e Sicilia, qui anche con fenomeni temporaleschi sparsi. La nuvolosità ci terrà ancora compagnia a lungo, con maltempo e qualche pioggia in risalita dal mar Tirreno.

Prime nevicate a bassa quota, ecco dove si stanno manifestando

Come anticipato nel primo paragrafo la neve questo lunedì 8 novembre ha fatto ritorno sulle Alpi orientali, a quote piuttosto basse per il periodo: da stanotte la quota neve si è abbassata bruscamente sui settori adiacenti al Friuli, con neve che già nelle prime ore del mattino si era posata intorni ai 1000 metri sulle Alpi Giulie (nell’area di Predel); prime nevicate anche sugli impianti sciistici di Sella Nevea che si preparano all’avvento della stagione invernale. A Tarvisio la neve sta cadendo fino a 700 metri di quota, con accumulo al suolo. Sono in azione da stamani i mezzi sull’autostrada A23, che indicano precipitazioni nevose tra Pontebba e Ugovizza. Piogge che potrebbero cessare per metà settimana, grazie all’espansione di un campo di alta pressione nei prossimi giorni.

Piogge in pausa nel medio termine

Meteo medio termine – Dalla sera di domani le condizioni meteo in Italia potrebbero tornare a ribaltarsi: un campo d’alta pressione si estenderà sul continente europeo coinvolgendo anche l’Italia; quest’ultimo si estenderà raggiungendo dapprima la Grecia per poi formare un vero e proprio ponte sull’Europa centrale, agganciando un altro cuneo d’alta pressione di origine azzorriana. Questo movimento includerà anche la nostra penisola, che tra il 9 ed il 10 novembre avrà una tregua dal maltempo. Possibile ruggito dell’inverno a seguire per l’arrivo di una perturbazione che potrebbe apportare condizioni meteo prettamente invernali nel weekend.

