METEO – Primo WEEKEND di OTTOBRE con possibile MALTEMPO AUTUNNALE su alcune regioni. La TENDENZA

Tendenza meteo per il primo weekend di ottobre

Stando sempre agli ultimi aggiornamenti del modello americano, l’evoluzione sinottica per la fine della settimana mostra un vasta e profonda circolazione depressionaria presente sul Nord Atlantico estendersi verso l’Europa centro-occidentale ed interessare in parte la nostra Penisola, la quale verrebbe poi maggiormente interessata nell’inizio della prossima settimana. Nella giornata di sabato il tempo dovrebbe mantenersi abbastanza stabile e con cieli per lo più soleggiati. Solo al Nord-Ovest nuvolosità in arrivo con anche qualche pioggia, specie nella seconda parte di giornata. Nella giornata di domenica invece il maltempo interesserebbe tutto il Centro-Nord e la Sardegna, con piogge intense e diffuse al settentrione anche a carattere di rovescio o temporale mentre sulle regioni centrali i fenomeni risulteranno a carattere sparso. Ancora stabile e asciutto invece al Sud ma con molta nuvolosità in transito. Maltempo che oltre alle piogge porterebbe anche un generale calo delle temperature. Vi ricordiamo che mancando ancora del tempo si tratta di una tendenza e che persiste ancora molta incertezza. Per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo per non perdervi nessuna novità e dove troverete anche maggiori dettagli.