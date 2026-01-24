Meteo – Prosieguo del Weekend all’insegna del maltempo anche intenso con neve a quote medie: i dettagli

Nuovo peggioramento minaccia l’Italia

Al netto di un temporaneo miglioramento che sta coinvolgendo l’Italia dalla tarda mattinata odierna, le condizioni meteo stanno tornando a peggiorare a partire dalla Sardegna, dove si azionano piogge e occasionali temporali localmente anche intensi e che si estenderanno, presto altrove, come vedremo nel prossimo paragrafo. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve aumento al nord.

Maltempo in arrivo anche nelle prossime ore

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo tenderanno ulteriormente a peggiorare sulla nostra Penisola a causa dell’avanzamento di un’altra perturbazione anch’essa di origine polare marittima, con piogge e rovesci che raggiungeranno nuovamente il nordovest, dove la neve si attesterà a quote basse e con fenomeni localmente intensi e possibilmente temporaleschi sul medio Tirreno. Parziale coinvolta in serata anche la Campania, con precipitazioni più blande.

Prosieguo del Weekend all’insegna del maltempo

La perturbazione in arrivo caratterizzerà tutto il resto del fine settimana in Italia, con piogge e possibili temporali localmente anche intensi specie lungo il versante tirrenico stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Rovesci e neve a tratti anche intensa coinvolgeranno inoltre il nordest: nevicate scenderanno infatti fin sui 600/900 metri di quota in queste aree, con temperature che, nel complesso, risulteranno invernali in Italia seppur senza eccessi.

Raffiche di vento intense e fino a 100km/h sulla Puglia

Nella giornata di domani domenica 25 gennaio le raffiche di vento intensificheranno in tutto il centro-sud, risultando particolarmente intense oltre che sul medio Tirreno e Sardegna anche e soprattutto sulla Puglia: mentre, infatti, nei primi settori le raffiche raggiungeranno i 60/70km/h, in Puglia queste potranno raggiungere anche i 100km/h. Tali valori sono da intendere localmente. In Sardegna la ventilazione sarà più intensa sui monti dove potrà sfiorare anche i 90km/h.

