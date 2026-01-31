Meteo – Maltempo anche intenso in arrivo in Italia nelle prossime ore, con neve in montagna: i dettagli

Tempo instabile sull’Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano quest’oggi ancora una volta instabili a causa di un nuovo impulso di maltempo di stampo polare marittimo, come gli ultimi che hanno interessato l’Italia. Piogge e temporali si concentrano tuttavia su specifici settori del nostro Paese per i quali la Protezione Civile aveva in effetti diffuso un’allerta già ieri. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maggiore stabilità al centro-nord

Mentre l’instabilità si concentra in alcune regioni del sud e sulla Sardegna, le condizioni meteo sulle regioni centro-settentrionali rimangono notevolmente più stabili e asciutte e, nel caso del settentrione, spesso anche accompagnate da cieli sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, si attestano intorno alla media di riferimento, favorendo un clima pertanto invernale, sia pur senza eccessi.

Prossime ore con maltempo insistente

Le prossime ore vedranno ancora gli effetti del transito di una perturbazione di stampo polare marittimo che si posizionerà sul Mar Jonio. Le condizioni meteo appariranno pertanto ancora instabili in serata sulle Isole Maggiori e sulla Calabria con fenomeni localmente intensi e possibilmente temporaleschi, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo e dove peraltro fluiranno correnti più fredde che permetteranno un abbassamento delle temperature.

Neve in montagna in Sicilia e Calabria, qualche fiocco anche in Abruzzo con maltempo in estensione

Un flusso di correnti più fredde farà ingresso nel Mediterraneo meridionale in serata, favorendo un abbassamento delle temperature, come scritto in precedenza e, di conseguenza, della quota neve. Nevicate sono infatti attese sulle cime di Sicilia e Calabria e a quote sostanzialmente simili e più precisamente comprese tra i 1.100 e i 1.300 metri. Qualche rovescio di debole o moderata intensità potrebbe inoltre estendersi lungo il medio-basso versante adriatico, con qualche fiocco sull’Appennino abruzzese a partire dai 1.100/1.200 metri. Relativamente più stabile e asciutto il tempo altrove.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.