Meteo – Inverno ancora protagonista per il prosieguo del Weekend, con maltempo e neve sui monti: ecco dove

Piogge e temporali in atto su parte del Paese

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano tendenzialmente perturbate a causa del passaggio dell’ennesima perturbazione, anche questa di stampo polare marittima, che sta portando i suoi effetti in particolare sulle Isole Maggiori e sulla Calabria. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo in espansione nelle prossime ore

Il vortice depressionario già responsabile del maltempo odierno andrà posizionandosi nelle prossime ore sul Mar Jonio, con le condizioni meteo che si manterranno perturbate pertanto sulle Isole Maggiori e sulla Calabria, ma con maltempo, al più sparso, in estensione anche lungo il medio-basso versante adriatico. Nevicate sono attese in Sicilia e Calabria a partire dai 1.100/1.300 metri, con qualche fiocco possibile anche in Abruzzo a partire dai 1.100/1.200 metri.

Inverno ancora protagonista nel prosieguo del Weekend

Benché le condizioni meteo rimangano stabili e asciutte in tutto il centro-nord nella giornata di domani domenica 1° febbraio, accompagnate peraltro da cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, piogge, rovesci e possibili temporali potranno ancora azionarsi soprattutto tra Sicilia e Calabria, con fenomeni anche intensi e a carattere di nubifragio, specie nella notte. Le temperature, in ogni caso, subiranno variazioni differenziate dipendentemente dai settori del Paese di riferimento.

Neve anche copiosa sull’Appennino calabrese

Nevicate insisteranno sui monti della Sicilia, ma soprattutto della Calabria dove, nella prossima notte, i fenomeni risulteranno peraltro particolarmente intensi e alimentati dal cosiddetto fenomeno dello stau, con la ventilazione che addosserà le precipitazioni sulle montagna. Bufere potranno pertanto riversarsi sul relativo Appennino a partire dai 1.000/1.200 metri, con clima nel complesso invernale anche sul resto dello stivale, nonostante l’assenza di precipitazioni.

