Meteo – Prossima settimana attacco artico in Italia con neve finanche in pianura: ecco dove

E’ ormai quasi una settimana che l’instabilità torna a caratterizzare insistentemente la nostra Penisola, con maltempo che ha imperversato soprattutto sulle regioni centro-meridionali, presentando connotati tipicamente invernali con neve via via a quote più basse a causa dell’ingresso di correnti di matrice artica. Anche nella giornata odierna le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano un quadro meteorologico favorevole al maltempo.

Nessuna variazione è prevista fronte sinottico nel corso delle serata odierna e pertanto nelle prossime ore, quando le condizioni meteo sulla nostra Penisola rimarranno ancora mediamente perturbate su alcuni settori (scopri quali). A tale contesto perturbato si associa un quadro climatico piuttosto invernale, con temperature che si attestano su valori in linea o molto spesso inferiori alla media del periodo e con neve che non a caso cadrà a bassa quota.

Nella giornata di domani domenica 22 gennaio andrà concludendosi un Weekend dal tipico stampo invernale sulla nostra Penisola, contrassegnato da frequente maltempo con temperature anche spesso inferiori alla media del periodo e, di conseguenza, con neve a quote basse. Ma anche l’inizio della prossima settimana sembra non promettere di certo il ritorno del tepore primaverile sull’Italia, come vedremo nel prossimo paragrafo. Anzi, tutt’altro con neve che scenderà fino in pianura.

Neve finanche in pianura in Emilia, fin sui 100/200 metri nelle Marche nel pomeriggio di lunedì

Nel pomeriggio di lunedì 23 gennaio le condizioni meteo continueranno a mantenersi perturbate al nord e parte del centro (Toscana, Umbria e Marche), con qualche blando rovescio che potrà ancora interessare il basso versante tirrenico, soprattutto la Campania. Neve a quote molto basse riguarderanno soprattutto l’Emilia e le Marche: la prima potrà osservare il ritorno della neve in pianura, la seconda fin sui 100/200 metri. In ogni caso, la quota neve è vista in leggera risalita ovunque entro la serata, con maltempo comunque invernale persistente in Italia anche martedì 24 e mercoledì 25, con nevicate a quote collinari al centro-nord.

