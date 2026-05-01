Meteo – Prima parte di Maggio dinamica tra affondi perturbati e recuperi anticiclonici: la tendenza

Qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, stabile su tutto il resto d’Italia

La rimonta dell’Anticiclone afroazzorrino determina quest’oggi un primo evidente miglioramento delle condizioni meteo sulla maggior parte dello stivale, ad eccezione di qualche rovescio o temporale occasionalmente anche intenso in azione tra Sicilia e Calabria, come mostrano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico. Un ulteriore e definitivo miglioramento seguirà in serata, quando il tempo tornerà generalmente stabile e asciutto e con temperature che, in questo contesto, subiscono mediamente un primo aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Si apre una fase di stabilità e bel tempo, con temperature in aumento

L’affermazione di un campo di Alta pressione di matrice azzorriana sul bacino del Mediterraneo apre una fase di stabilità e bel tempo che si protrarrà per tutto il Weekend e che interesserà praticamente l’intero territorio nazionale, con l’eccezione dell’estremo nordovest che risentirà dell’infiltrazione di correnti più umide e instabili provenienti da una saccatura depressionaria in affondo poco più ad ovest e dove si attiveranno pertanto, soprattutto nel pomeriggio di domenica 3 maggio, rovesci e temporali. Le temperature, in questo contesto, subiranno un graduale, ma costante aumento su valori generalmente superiori alla media di riferimento.

Prossima settimana a metà tra il maltempo e il ritorno della stabilità

L’esordio della prossima settimana risentirà del passaggio di un cavo perturbato di stampo atlantico sul nostro Paese, il quale determinerà un forte peggioramento che coinvolgerà principalmente il centro-nord, con piogge, temporali e possibili nubifragi che si concentreranno soprattutto sul versante occidentali. Non è comunque escluso un parziale coinvolgimento del meridione entro la serata di martedì 5 maggio, con temperature che, in questo contesto, subiranno una diminuzione generale e più sensibile nelle aree coinvolte dal maltempo. Il ritorno dell’Anticiclone a seguire aprirà una nuova fase più stabile e con temperature nuovamente in aumento, specie da giovedì 7.

Prima parte di maggio piuttosto dinamica

Fino ad almeno la prima metà di maggio si potrà ripetersi il leit-motiv presentato nel precedente paragrafo, con l’alternanza tra fasi di maltempo e recuperi dell’Anticiclone che assicureranno fasi stabili più o meno brevi e con altalena termica. Tuttavia, trattandosi questa di una tendenza, è ancora soggetta a variazioni anche importanti: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

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