METEO – Prossima settimana tra CALDO e impulsi PERTURBATI al nord ITALIA, ecco la TENDENZA

Condizioni meteo in Italia

Buon fine settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che mostra un vasto corpo nuvoloso estendersi dal nord-Africa che sta apportando qualche precipitazione di debole intensità. Giunti ormai all’ultima decade del mese di giugno, con ancora tanta stabilità in Italia, sarà ancora padrone l’anticiclone sub-tropicale; tuttavia al nord continueremo ad assistere alla formazione di rovesci e temporali a ridosso dei rilievi, grazie al transito di aria più instabile in quota dai quadranti occidentali. Di seguito vediamo dunque le previsioni per questo inizio di weekend.

Previsioni meteo per sabato 25 giugno

Queste le previsioni meteo per oggi 25 giugno: AL NORD: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; qualche pioggia solo sulla Liguria. Al pomeriggio attesa instabilità sull’arco Alpino, in sconfinamento sulle zone di pianura di Piemonte, Trentino e Triveneto. Ancora qualche pioggia in serata sui medesimi settori; stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. AL CENTRO: Cieli coperti su Lazio e Abruzzo al mattino con deboli piogge associate; sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori. In serata tempo pienamente stabile con assenza di nuvolosità su tutte le regioni. AL SUD: Tanto sole al mattino su regioni peninsulari e Sicilia, coperto sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in transito su Campania, Molise, Puglia e Basilicata; non sono attese variazioni altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla giornata di domani assisteremo ad un graduale rinforzo del campo d’alta pressione, che permetterà una risalita maggiore di aria calda e di conseguenza un’impennata delle temperature su alcune regioni. Vediamo quali.

Caldo estremo per la prossima settimana, con punte di oltre +40°C

La forte avvezione di caldo, sarà determinata da un notevole incremento delle temperature in quota (basti pensare che alla quota isobarica di 850 hPa avremo temperature di oltre +25°C, a circa 1500 metri); i valori massimi si andranno a discostare dalle medie anche di 10°C. Punte fino ad oltre +40°C nel fine settimana su Isole Maggiori, Tavoliere delle Puglie e Basilicata. Lunedì picco del caldo sulle regioni centrali, con massime diffusamente al di sopra dei 37°C. Fino a 40°C su Valle del Tevere, zone interne dell’Umbria, val di Chiana, val d’Arno e val d’Orcia; massime fino a 42-44°C su Tavoliere delle Puglie e ancora Sardegna e Sicilia. Al nord continueremo ad assistere invece al passaggio di impulsi perturbati, ma vediamo i dettagli.

Ancora piogge al nord Italia per la fine di giugno

I principali modelli matematici per gli ultimissimi giorni del mese di giugno concordano per un nuovo impulso perturbato al nord: si prevedono infatti nuove piogge e temporali che dovrebbero coinvolgere in particolar modo i settori alpini e prealpini di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Trentino. Per il momento le restanti regioni dovrebbero ancora rimanere a secco, tuttavia per scendere nel dettaglio vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

