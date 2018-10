Clima più autunnale nelle prossime ore e nei prossimi giorni con le piogge non solo al sud ma anche al centro e in parte del nord Italia, temperature in lieve calo nei valori massimi.



METEO PROSSIMI GIORNI: clima più autunnale in Italia con piogge sparse al centro-sud – 15 Ottobre 2018 – Forti precipitazioni investono ancora i settori ionici della Calabria, Sicilia e Basilicata dove si verificano ancora diversi allagamenti e criticità mentre sul resto d’ Italia il tempo si presenta ancora asciutto seppur non sempre sereno come nei giorni scorsi. L’ azione di una vasta circolazione di bassa pressione attualmente tra la penisola iberica e il bacino del Mediterraneo centro-occidentale infatti riuscirà a interessare marginalmente anche l’ Italia riportando nubi da sud verso nord e piogge sparse. Soprattutto tra la giornata di Martedì e quella di Giovedì 18 Ottobre, le piogge potrebbero interessare pertanto solo solo le regioni più meridionali ma anche il Lazio, la Toscana, l’ Umbria e le Marche mentre al nord Italia potremmo avere locali fenomeni e di intensità molto debole, già dalla giornata odierna. […]