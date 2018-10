Nei prossimi giorni il sole si alternerà con le nubi in Italia e le piogge interesseranno solo le isole maggiori, il nord-ovest e i settori appenninici meridionali.



METEO PROSSIMI GIORNI: tempo in prevalenza asciutto sull’ Italia, temperature in media – 8 Ottobre 2018 – Sul bacino del Mediterraneo troviamo una circolazione di bassa pressione isolata sul settore occidentale la quale lambisce soltanto l’ Italia e nei prossimi giorni della settimana avremo condizioni meteo in prevalenza stabili. Solo in Piemonte, Liguria, Sardegna, Sicilia e settori interni meridionali saranno possibili locali piogge o rovesci in questi primi giorni della settimana in corso mentre sulle restanti regioni italiane il tempo si presenterà asciutto con sole alternato a qualche nube in transito. Le temperature si assesteranno su valori tipici con la media del periodo, massime ovunque intorno i 20 gradi e minime tra 10 e 15 gradi. Attenzione poi alla seconda parte della settimana quando sembra probabile l’ avvicinamento all’ Italia delle correnti instabili e piogge specie al centro-nord. […]