Meteo – Il maltempo non molla l’Italia, con altri rovesci, temporali e possibili grandinate: i dettagli

Giornata caratterizzata dal maltempo

La giornata odierna è stata contrassegnata generalmente dal maltempo, con piogge e temporali che sono esplosi soprattutto questo pomeriggio, coinvolgendo buona parte delle aree interne del centro-sud, delle Isole Maggiori e alcune aree del nord, con fiocchi sulle Alpi nordorientali fin sui 1.500/1.600 metri. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo intorno alla media di riferimento.

Maltempo in esaurimento in serata

Le condizioni meteo stanno già migliorando in queste ore e continueranno a farlo anche nelle prossime, con fenomeni in larga parte in esaurimento sullo stivale con schiarite quantomeno parziali in avanzamento. Tuttavia, qualche nota di maltempo persisterà in particolare sull’alto versante tirrenico e sui settori più nordorientali, coinvolgendo particolarmente il Friuli Venezia Giulia. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente i valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossimi giorni ancora con maltempo e possibili occasionali grandinate, con neve sulle Alpi

I prossimi giorni saranno ancora caratterizzati dal maltempo a causa del passaggio di una goccia fredda di origine atlantica sul Mediterraneo centrale, con piogge, temporali e possibili grandinate che, nella fattispecie di domani giovedì 12 marzo, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, si concentreranno principalmente sui settori centrali, estendendosi comunque in maniera più sparsa anche al nord e al sud, Sicilia compresa. La neve sulle Alpi nordorientali cadrà nel pomeriggio fin sui 1.600/1.800 metri.

Migliora al nord per venerdì, ancora maltempo al centro-sud e Isole Maggiori

Le condizioni meteo progrediranno verso un miglioramento nella giornata di venerdì 13 marzo, con l’avanzamento di schiarite anche ampie e cieli sostanzialmente sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Il maltempo continua a tenere invece in ostaggio il centro-sud e le Isole Maggiori, coinvolgendo principalmente le aree interne con temporali e occasionali grandinate, specie nelle ore pomeridiane. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente una diminuzione rispetto ai valori registrati quest’oggi, rientrando nella media di riferimento o rimanendone poco oltre.

