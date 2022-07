METEO – Rischio TEMPORALI ed ACQUAZZONI nelle prossime ore su parte del nord, ecco dove

Avvio di weekend da bollino rosso sull’Italia

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il caldo e l’afa non allentano la presa sull’Italia, con un nuovo weekend all’insegna di temperature decisamente elevate su tutto il Paese. Il perdurare di condizioni altopressorie e la scarsa ventilazione stanno inoltre favorendo un progressivo aumento dei tassi d’umidità nei bassi strati che uniti alle elevate temperature determinano un deciso aumento del disagio bioclimatico. Saranno infatti 11 oggi le città in Italia da bollino rosso, allerta 3, secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute.

Caldo intenso, oggi attesi localmente +40°C

L’ondata di caldo non allenta la presa sull’Italia e nel corso della giornata odierna si potranno ancora sfiorare i +40°C. In queste ore si registrano +40°C tra il ravennate meridionale e Forlì, nonché nell’entroterra anconetano. Gran caldo anche in Umbria, Puglia e cosentino dove si registrano attualmente valori di +38/+39°C, mentre sul resto del Paese ritroviamo valori fino a +36/+37°C su Veneto, resto della Romagna ed entroterra di Lazio, Toscana e Sardegna. Nel corso delle prossime ore le temperature potranno subire ulteriori ritocchi verso l’alto con punte di +38/+40°C nel Materano, Tavoliere e zone comprese tra Umbria, valle del Tevere e Toscana orientale.

Alta pressione mostra i primi segni di indebolimento al nord

Non solo caldo, ma oggi attenzione al rischio temporali. L’alta pressione presente sul bacino del Mediterraneo mostrerà qualche segno di indebolimento sul suo fianco settentrionale. L’abbassamento di latitudine del flusso oceanico, riuscirà infatti a pilotare masse d’aria più umide in quota sul nord Italia, con qualche temporale atteso nelle prossime ore. Qualche disturbo si è già osservato nelle prime ore del mattino, quando acquazzoni e temporali residui hanno interessato le Dolomiti e l’Alto Adige. La seconda parte della giornata vedrà il formarsi di acquazzoni e temporali ad iniziare dai settori alpini, in parziale estensione nel corso del pomeriggio alle pianure del Piemonte e Ponente Ligure. Durante le ore tardo pomeridiane-serali generale miglioramento tra Piemonte e Ponente Ligure, mentre qualche temporale giungerà tra Trentino-Alto Adige, Lombardia e Prealpi veneto-friulane. Possibili temporali o acquazzoni oggi quindi in città come Torino, Savona, Como, Bergamo, Belluno, Bolzano, Trento, Udine e Milano.

CONTINUA A LEGGERE





Nei prossimi giorni Italia tra caldo e ritorno dei temporali, specie al nord

Nel corso dei prossimi giorni il caldo insisterà sul centro-sud ed Isole, almeno inizialmente, mentre le regioni settentrionali vedranno una graduale flessione termico ed il ritorno a condizioni meteo più instabili. Un primo passaggio in quota di masse d’aria più fresche si osserverà tra martedì e mercoledì, quando sul nord Italia si registrerà una prima flessione termica, seppur con temperature ancora al di sopra delle medie del periodo, ma con acquazzoni e temporali che potrebbero coinvolgere gran parte delle regioni. Breve rimonta in quota anticiclonica tra giovedì e venerdì, poi un’ondulazione del flusso potrebbe transitare nel corso del prossimo weekend, portando forti temporali al nord e parte del centro, con calo termico su tutto il Paese.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.