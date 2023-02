Meteo Roma – Alta pressione sul Lazio, ma con qualche nube di passaggio; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Arriva l’alta pressione sull’Italia, ponendo definitivamente fine alla fase fredda dell’ultima settimana. Campo barico alto e livellato attorno ai 1032-1033 hPa rimarrà ben saldo anche nel corso della prossima settimana, portando una fase stabile prolungata su tutta l’Italia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma: domenica al via con il sole, ma con qualche nube dal pomeriggio

Alta pressione in consolidamento garantirà una giornata di domenica stabile su tutto il Lazio. Giornata di domenica 12 febbraio al via con il sole su Roma ed il Lazio; nel corso del pomeriggio si sta osservando il passaggio di nubi medie collegate ad un debole impulso in transito sul sud Italia, ma con tempo asciutto. Tornano i cieli sereni dalla sera. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Freddo di notte con valori minimi fino a 0/+1°C in città, fino a -1°C in periferia, mentre durante il giorno si potranno toccare i +14/+15°C.

Lunedì situazione meteo invariata su Roma

Situazione meteorologica che vedrà condizioni stabili sul Lazio anche ad inizio settimana. Alta pressione manterrà infatti i cieli sereni anche per la giornata di lunedì 13 febbraio con tanto sole su Roma al mattino e durante le ore pomeridiane. Temperature miti di giorno con massime fino a +15°C, mentre di notte grazie all’inversione termina, si potranno toccare i +1/+2°C, con valori vicini allo zero nelle aree più periferiche. Inverno che subirà un brusco stop con una prossima settimana mediamente stabile, vediamo nella prossima pagina ulteriori dettagli.

CONTINUA A LEGGERE





Assenza prolungata di piogge, prossima settimana anticiclonica sul Lazio

Nuovo stop dell’Inverno. L’alta pressione in affermazione nel corso del weekend rimarrà ben salda sull’Italia anche nel corso della prossima settimana. Tempo che si manterrà quindi stabile su Roma anche nel corso dei prossimi giorni con temperature in ripresa sino a portarsi al di sopra delle medie del periodo nei valori massimi. Assenza di precipitazioni che si prolungherà quindi ad almeno altri 7 giorni. Rimanete aggiornati!

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile nel corso della prossima settimana per l’affermazione di un campo altopressorio. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!