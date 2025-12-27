Meteo – L’Anticiclone scricchiola con crescenti disturbi di maltempo per inizio settimana prossima: i dettagli

Maltempo in esaurimento in Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo appaiono in nitido miglioramento su tutto il territorio peninsulare, con maltempo in esaurimento sul medio-basso versante adriatico e stabilità ovunque, eccetto che sulle Isole Maggiori. Mentre nella Sicilia, tuttavia, i residui rovesci si sono anch’essi esauriti da questo pomeriggio, piogge continuano invece ad azionarsi sulla Sardegna meridionale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Sardegna meridionale nel mirino del maltempo

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola rimangono pertanto perturbate solamente sulla Sardegna meridionale, laddove si è azionato un flusso di correnti umide di stampo atlantico. Piogge e rovesci insisteranno infatti anche nelle prossime ore e a tratti anche in maniera intensa. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prosieguo del Weekend con ulteriore miglioramento in vista e qualche nebbia

Il prosieguo del Weekend vedrà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con rovesci che appariranno a quel punto più isolati e sporadici sulla Sardegna meridionale. Altrove il tempo resterà decisamente migliore, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, con solo qualche banco di nebbia in formazione nella notte e prime ore del mattino in Pianura Padana e vallate interne, specie del basso Veneto.

L’Anticiclone scricchiola già ad inizio settimana, con disturbi crescenti di maltempo

L’Alta pressione in espansione sul Mediterraneo alla base del corrente miglioramento sul nostro Paese comincerà tuttavia già a scricchiolare ad inizio settimana prossima. Disturbi crescenti di maltempo si azioneranno infatti in primis sulla Sicilia e, in maniera più localizzata, sulla Sardegna occidentale già da lunedì 29 dicembre e poi anche su parte della Calabria e sul medio-basso versante adriatico entro martedì 30. In questo contesto, qualche banco di nebbia continuerà a formarsi principalmente nella notte e prime ore del mattino su Pianura Padana e vallate interne, con temperature che non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve aumento.

