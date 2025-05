Meteo Roma- Arriva una fase più stabile con cieli soleggiati e con anche temperature in aumento i prossimi giorni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione delle Azzorre in espansione sul Mediterraneo centro-occidentale determina condizioni meteo piuttosto stabili sull’Italia. Tuttavia, una residua circolazione dai quadranti settentrionali rinnoverà qualche disturbo a ciclo diurno. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di lunedì che vedrà nel corso del mattino bel tempo su tutto il Lazio con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio situazione meteo invariata con ampi spazi di sereno, salvo il possibile passaggio di innocue quanto sottili velature. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +13/+14°C della notte ed i +25/+26°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani, martedì 27 maggio

La giornata di domani vedrà un po’ di instabilità sul Lazio per il transito di un piccolo cavetto d’onda in quota. Al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con nuvolosità medio-alta in transito alternata ad ampie schiarite. Al pomeriggio nuvolosità cumuliforme in sviluppo nelle zone interne con associati acquazzoni sparsi e locali temporali. Isolati piovaschi non esclusi sui settori orientali e settentrionali della Capitale. In serata ancora dei fenomeni residui ma verso un miglioramento. Ampie schiarite nella notte. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in lieve rialzo nei valori minimi su Roma e comprese tra i +16/+17°C della notte ed i +25/+26°C del pomeriggio.

Settimana piuttosto stabile sul Lazio

Aumento della pressione che favorirà tempo più stabile sull’Italia nel corso della prossima settimana. Giornate attese nel complesso asciutto su Roma seppur con qualche addensamento di passaggio. Bel tempo anche su resto della regione specie nella seconda parte di settimana. Temperature in aumento nella seconda parte della settimana con valori massimi su Roma fino a sfiorare i +30°C.

