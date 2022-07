METEO ROMA – Attese giornate ancora con CALDO intenso ed AFA sulla capitale; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Il gran caldo non allenta la presa sull’Italia e continuerà anche nel corso della prossima settimana, specie nella prima parte quando saranno ancora possibili picchi di +40°C. L’alta pressione garantirà bel tempo sulle regioni centrali fino alla giornata di martedì, poi tornerà qualche disturbo a ciclo diurno con lieve flessione termica. Caldo intenso ed afa durante l’intero arco della giornata per via degli elevati tassi d’umidità nei bassi strati. Vediamo nel dettagli le previsioni meteo per la città di Roma.

Meteo Roma: domenica con caldo ed afa sulla capitale

Giornata di domenica attesa all’insegna del bel tempo e con caldo intenso sul Lazio. L’alta pressione presente sull’Italia sarà infatti alimentata da masse d’aria molto calde e secche in quota, rinnovando condizioni meteo stabili anche su Roma. Sulla capitale ed il Lazio in generale la giornata odierna trascorrerà con cieli sostanzialmente sereni o al più poco nuvolosi dal mattino fino alle ore serali. Qualche innocuo addensamento a ciclo diurno sarà possibile sui settori appenninici, ma in rapido dissolvimento serale. Per ulteriori dettagli, consulta il meteo Roma! Ventilazione a prevalente regime di brezza, con momentanei rinforzi lungo le coste e settori occidentali della capitale durante le ore pomeridiane. Temperature sostanzialmente stazionarie o con lievi variazioni e comprese tra un valore minimo di +24/+25°C del centro città ed uno massimo di +34/+35°C. Elevati i tassi d’umidità nei bassi strati, con afa durante l’intero arco della giornata.

Prossima settimana ancora calda, ma con qualche disturbo in più sul Lazio

L’alta pressione garantirà ancora tempo stabile e con caldo anomalo sul Lazio anche durante l’avvio della prossima settimana, con tanto sole sia in montagna che lungo le coste e temperature massime che sulla Valle del Tevere potranno localmente sfiorare i +40°C. Un lieve calo dei geopotenziali è atteso nella giornata di mercoledì, quando infiltrazioni umide in quota daranno vita ad acquazzoni e temporali durante le ore pomeridiane e pre-serali, specie sui settori interni della regione. Maggiore stabilità e caldo tra giovedì e venerdì, poi nel corso del prossimo weekend non è esclusa una maggiore instabilità per un nuovo calo dei geopotenziali.

CONTINUA A LEGGERE





Temperature al di sopra della norma, lieve calo atteso per mercoledì

Il caldo intenso proseguirà sul Lazio e sulla città di Roma anche nel corso della prossima settimana, seppur con lievi oscillazioni. L’anticiclone rimarrà ben saldo sull’Europa meridionale, alimentato da isoterme in libera atmosfera fino a +21/+22°C ad 850 hPa. Il caldo si manterrà intenso anche sul Lazio con le colonnine di mercurio che sulle zone interne potrebbero toccare localmente i +40°C tra oggi e l’avvio della prossima settimana. Su Roma le temperature nei prossimi giorni oscilleranno tra i +24/+25°C della notte ed i +34/+35°C del primo pomeriggio, con punte di +36°C sui settori orientali della città. Una lieve flessione nei valori diurni è attesa per mercoledì, seppur con temperature sempre al di sopra della norma.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo stabile sul Lazio e sulla capitale con caldo di ancora intenso nei prossimi giorni. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!

°C, quindi