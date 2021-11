METEO ROMA – Cieli nuvolosi e PIOGGE per i primi giorni della settimana, poi torna il BEL TEMPO. Le PREVISIONI

Vasta circolazione depressionaria con aria fredda in quota sul Mediterraneo

Buongiorno e buon inizio settimana cari amici del Centro Meteo Italiano. Una goccia d’aria fredda nella giornata di ieri ha raggiunto il Mediterraneo centro-occidentale e ci stazionerà per alcuni giorni con vari minimi di pressione al suolo che interesseranno anche la Penisola Italiana, di cui nella uno sul Tirreno centro settentrionale ed uno sullo Ionio. Nella giornata odierna avremo così piogge intense e diffuse al Nord-Ovest e sulle regioni ioniche, mentre fenomeni da isolati a sparsi interesseranno la Sardegna e i settori tirrenici. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – Giornata perturbata quella odierna su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo cieli nuvolosi sul Lazio centro-settentrionale con piogge sparse associate specie sui settori costieri, più asciutto invece sul Basso Lazio con anche maggiori aperture. Fenomeni in esaurimento nel corso delle ore pomeridiane, con molta nuvolosità in transito ancora sull’Alto Lazio, ampie schiarite in arrivo invece su Roma e sul resto della regione. Tempo più stabile in serata, con totale assenza di piogge e cieli per lo più sereni con delle velature in transito e maggiori addensamento solo nelle zone più interne. Possibili piogge da isolate a sparse in arrivo nella notte sul Lazio centro-meridionale. Temperature comprese tra i 12°C e i 18°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo per Roma per la giornata di domani

Meteo Roma domani – Giornata di domani caratterizzata da molta nuvolosità in transito su tutta la regione. Al mattino avremo cieli poco nuvolosi su Roma e lungo la costa centro meridionale della regione, maggiore nuvolosità sul resto del Lazio con possibili pioviggini sui settori settentrionali. Al pomeriggio avremo tempo per lo più asciutto ma con molte nubi in transito su tutta la regione, possibili fenomeni isolati nei settori più interni al confine con l’Abruzzo. Piogge anche intense in arrivo in serata sul Basso Lazio e sul Reatino, per poi interessare nella notte anche le zone interne del Viterbese. Più asciutto sul resto della regione ma con cieli comunque nuvolosi. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana.

CONTINUA A LEGGERE