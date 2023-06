Meteo Roma – Fase più instabile in arrivo sulla Capitale con potenziali temporali: ecco le previsioni

Prevalente stabilità in Italia, ma non mancano temporali

Si osservano anche nella giornata odierna condizioni meteo di prevalente stabilità sulla nostra Penisola, con l’intrusione di correnti più instabili che provengono tuttavia da due direzioni e che già dal mattino odierno hanno consentito la formazione di qualche temporale sulle Alpi occidentali. Altri temporali potranno svilupparsi nel pomeriggio sull’Appennino Lazio-Abruzzese, dove in serata è comunque atteso un miglioramento. Le temperature in questo contesto appaiono stazionarie o, in alcuni settori del Paese, in diminuzione, mentre il tempo appare invece stabile a Roma, come vedremo.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata si è aperta con condizioni meteo visibilmente stabili e asciutte a Roma, vale a dire con la presenza di cieli pressoché sereni. Nel corso del pomeriggio qualche passaggio nuvoloso potrebbe preludere (anche se difficilmente) addirittura a qualche rapido rovescio o temporale, in particolare sulle aree più orientali della Capitale. In serata è comunque atteso un nuovo miglioramento con ampie schiarite e cieli che torneranno pressoché sereni, nonostante il maltempo continuerà a colpire altrove. Le temperature, in questo contesto, appariranno comprese tra i +23°C di minima e i +30°C di massima circa.

Peggioramento in arrivo sulla Capitale con aumento delle temperature

Un forte peggioramento è atteso in Italia a partire già dalla giornata di domani venerdì 30 giugno, quando piogge e temporali si centreranno in particolare sulle aree più occidentali del centro-nord, coinvolgendo anche Roma. Qui infatti, dopo una prima metà di giornata relativamente stabile, rovesci e possibili temporali anche intensi faranno ingresso, ad intermittenza, a partire dal pomeriggio, con temperature che in questo contesto risulteranno paradossalmente in aumento sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi.

Calo delle temperature per sabato

Instabilità che caratterizzerà Roma anche la prima parte della giornata di sabato 1° luglio, sebbene in attenuazione al mattino. Dal pomeriggio le condizioni meteo subiranno un sensibile miglioramento con ampie schiarite, prima che i cieli tornino in prevalenza nuvolosi in serata, senza che ciò si traduca nell’arrivo di nuovi fenomeni. Le temperature, in questo contesto, subiranno una sensibile diminuzione, soprattutto nei valori massimi.

