Meteo Roma – Giornate estive con tanto sole e clima caldo, temperature in ulteriore aumento la prossima settimana

Situazione meteo a scala nazionale

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione distesa tra Mediterraneo ed Europa orientale garantisce bel tempo sull’Italia centro-meridionale e con temperature al di sopra delle medie del periodo, mentre correnti umide lambiscono il Nord Italia portando un po’ di instabilità sulle Alpi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, venerdì 6 giugno

La giornata odierna sarà all’insegna del bel tempo su tutto il Lazio. Sia al mattino che al pomeriggio attesi cieli per lo più soleggiati su tutta la regione, salvo qualche possibile addensamento basso sul Lazio centro-settentrionale. In serata e nella notte non sono attese variazioni con cieli prevalentemente sereni. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature stabili o in lieve rialzo su Roma e comprese tra i +17/+18°C della notte ed i +28/+29°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

Anche la giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo su Roma e sul Lazio. Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o al più della innocua nuvolosità bassa a ridosso delle coste. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati su Roma e su gran parte della regione, salvo il possibile locale sviluppo di nuvolosità nelle zone interne specie a ridosso dell’Appennino ma senza fenomeni associati. Tra la serata e la notte non sono attese variazioni con tempo stabile e nuvolosità assente. Di seguito la tendenza per i prossimi giorni. Temperature in rialzo su Roma e comprese tra i +20/+21°C della notte ed i +31/+32°C del pomeriggio.

Tendenza meteo

Alta pressione che rimarrà ben salda sul Mediterraneo anche nei prossimi giorni, con nuova spinta dell’anticiclone africano la prossima settimana. Su Roma e sul Lazio attese dunque giornate stabili e soleggiate, con clima estivo e che da metà prossima settimana vedranno le temperature in ulteriore aumento. Non escluse massime su Roma fino a raggiungere i 35°C.

