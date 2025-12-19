Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Venerdì 19 Dicembre
Meteo Roma – Molte nubi e qualche pioggia, weekend stabile ma la settimana di Natale atteso un peggioramento

di Cristiano Caparbi

Meteo Roma - Correnti umide portano molta nuvolosità nella giornata odierna ed anche delle piogge, più asciutto il weekend ma con l'arrivo della prossima settimana atteso maltempo anche intenso

Situazione meteo a scala nazionale

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Promontorio anticiclonico sull’Europa orientale, mentre una saccatura si allunga sulla Penisola Iberica ed una circolazione depressionaria si muove sul nord Africa. Penisola Italiana che quindi viene protetta solo in parte, con correnti umide e instabili che interessano il Nord-Ovest, le Isole Maggiori, il medio versante Tirrenico e ed il Sud, portando anche delle piogge. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Correnti umide e instabili portano nuvolosità in transito nella giornata odierna. Al mattino cieli nuvolosi su tutta la regione con possibili piovaschi sui settori centro-settentrionali, Roma inclusa. Al pomeriggio tempo più asciutto con nuvolosità e schiarite. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in lieve rialzo su Roma e comprese tra i +9/+10°C della notte ed i +16/+17°C del  pomeriggio.

Meteo Roma sabato 20 dicembre

La giornata di domani risulterà stabile sul Lazio. Sia al mattino che al pomeriggio avremo infatti tempo asciutto su tutta la regione con cieli poco nuvolosi e maggiori spazi di sereno sul basso Lazio. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi per nuvolosità medio-alta in transito. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature in calo su Roma e comprese tra i +6/+7°C della notte ed i +14/+15°C del  pomeriggio.

Settimana di Natale dinamica e a tratti instabile

La giornata di domenica dovrebbe vedere tempo ancora stabile su Roma e sul Lazio, seppur con molti disturbi nuvolosi. Ma con l’arrivo della settimana di natale una struttura depressionaria dovrebbe allungarsi sul Mediterraneo con approfondimento di un minimo al suolo e seguito da nuovi impulsi instabili. Questo porterebbe diverse fasi di maltempo su Roma e sul Lazio durante la settimana, ma ancora presto per valutare i dettagli. Le temperature tenderebbero leggermente a diminuire, ma su valori comunque in linea con le medie del periodo.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma a tratti instabile ma per lo più asciutto fino al weekend, peggiora la settimana di Natale.  Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!

Cristiano Caparbi

