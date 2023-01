Meteo Roma – Neve in arrivo a quote collinari, maltempo protratto fino al weekend: ecco le previsioni

Condizioni meteo attuali

Buona sera e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La nostra penisola è sotto l’egemonia di una vasta perturbazione che sta interessando in particolar modo il centro Italia ed il settentrione. Nelle prossime ore attese ancora precipitazioni ed un calo graduale della quota neve. In arrivo freddo e maltempo anche sulla Capitale. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – Queste le previsioni meteo per oggi 17 Gennaio: al mattino cieli sono risultati spesso nuvolosi con piogge e acquazzoni sparsi su tutto il Lazio, con fenomeni a carattere temporalesco specie nelle zone interne. Fiocchi in Appennino ma con quota neve in rialzo fin verso i 1700-1800 metri. Al pomeriggio qualche temporale ha investito anche la costa, con fenomeni localmente intensi qui e sulla Capitale. In serata ancora fenomeni nelle zone interne e sul Basso Lazio, più asciutto altrove con anche delle locali schiarite. Neve in Appennino in discesa fin verso i 1300-1400 metri in serata e nella notte fin verso i 1100. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature stabili, comprese su Roma tra 10°C e 13°C.

Previsioni meteo Roma per domani

Meteo domani – Per la giornata di domani avremo ancora maltempo diffuso con piogge sparse e nevicate in Appennino dai 1100 metri. Al pomeriggio ancora piogge su Roma; quota neve in calo fin verso i 1000 metri. In serata fenomeni più deboli sulla Capitale, con neve che si spingerà fino a 900 metri di quota. A seguire giungerà aria più fredda specie nella seconda parte di settimana. Temperature in diminuzione, comprese su Roma tra 7°C e 12°C.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo per il resto della settimana

Come anticipato sopra, nella seconda parte di settimana, dovrebbe fare ingresso sul Mediterraneo aria fredda di estrazione artica, con l’approfondimento di un minimo al suolo sul Mar Ligure, il quale scorrerà poi lungo la Penisola Italiana. Ancora maltempo e temperature in ulteriore diminuzione sul Lazio, con lo zero termico che si porterà intorno ai 1000 metri. Nessun fiocco quindi sulla Capitale, ma con possibili nevicate fino in collina specie dal pomeriggio di Giovedì: da monitorare la Tuscia viterbese (monti Cimini e Volsini) ma anche i monti della Tolfa per il primo evento nevoso della stagione. Fiocchi possibili anche sui Castelli Romani, sui monti Prenestini, Simbruini ed Ernici dagli 800 metri. Per i dettagli risulta ancora presto, per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo sul nostro sito internet.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma in progressivo peggioramento per un cedimento dell’alta pressione. Prossima settimana invernale con maltempo sulla capitale e tanta neve in arrivo sull’Appennino. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!