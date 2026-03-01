Meteo – La Primavera non decolla, con disturbi di maltempo insistenti in Italia per la prossima settimana

Stabilità su gran parte del Paese, ma attenzione a qualche rovescio

Abbiamo assistito nella giornata odierna alla prosecuzione della stabilità su gran parte della nostra Penisola, nonostante un netto aumento nuvoloso che è stato indice dell’arrivo di un peggioramento più evidente sui settori nordoccidentali, su buona parte dei quali quest’oggi si sono attivati rovesci. Fiocchi sono scesi sulle Alpi fin sui 1.400/1.700 metri e continuano a farlo anche attualmente, con temperature che, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve diminuzione al nord.

Piogge e rovesci in arrivo anche nelle prossime ore

Tale quadro meteorologico subirà sostanzialmente una conferma nel corso delle prossime ore, con l’afflusso persistente di correnti più umide e instabili sul bacino del Mediterraneo che alimenteranno la nuvolosità soprattutto sui settori più occidentali e i rovesci, sparsi, su quelli nordoccidentali. Fiocchi continueranno a scendere sulle Alpi nordoccidentali a partire dai 1.400/1.700 metri, con temperature che rimarranno pressappoco stazionarie rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Settimana che esordirà con maltempo sull’Italia

Né un miglioramento è previsto nel corso dei prossimi giorni, quando anzi piogge e rovesci potranno estendersi anche su parte del centro, con possibili isolati temporali stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Rimarrà ancora ai margini il meridione, dove prevalenti saranno gli effetti di un campo di Alta pressione di origine azzorriana, che resiste alle insidie rappresentate dalla saccatura presente poco ad ovest sul Mediterraneo, responsabile dei correnti disturbi di maltempo.

Settimana caratterizzata da frequente nuvolosità e rovesci

La settimana comunque proseguirà sulla falsa riga, con una circolazione depressionaria che si attiverà sul Mediterraneo occidentale e da cui piogge e rovesci verranno alimentati in primis sulla Sardegna, ma anche, seppur in misura meno diffusa e intensa, su tutto il versante occidentale dello stivale. Quello orientale rimarrà più ai margini grazie alla resistenza dell’Anticiclone, anche se qualche rovescio potrebbe talvolta sconfinare (come nel caso di domani sulle Marche). Le temperature, in questo contesto, non subiranno comunque significative variazioni, continuando ad attestarsi su valori relativamente miti.

