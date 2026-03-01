Meteo – Qualche rovescio si aziona in Italia, con note di maltempo in arrivo anche nelle prossime ore: i dettagli

Tempo in peggioramento in Italia

Un peggioramento delle condizioni meteo sta interessando la nostra Penisola fin dalle prime ore della notte odierna, con piovaschi che hanno fatto ingresso tra Piemonte e Lombardia e che sono andati intensificandosi nel corso della giornata a causa dell’avvicinamento di una saccatura depressionaria di origine atlantica sul bacino del Mediterraneo. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve diminuzione al nord.

Anticiclone vacillante

Dopo una settimana intera, il predominio dell’Anticiclone azzorriano sul bacino del Mediterraneo sta venendo insidiato da correnti via via più umide e instabili di matrice atlantica. Queste determinano l’ingresso di qualche nota di maltempo, come scritto in precedenza e continueranno ad assicurarlo anche nel corso delle prossime ore in un contesto che in prevalenza si manterrà comunque relativamente asciutto, come vedremo nel presente editoriale.

Ancora piogge e rovesci nelle prossime ore

Piogge e rovesci continueranno ad interessare buona parte dei settori nordoccidentali anche nel corso delle prossime ore, con neve che scenderà sulle Alpi a quote non inferiori ai 1.400/1.700 metri stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Questo a causa dell’infiltrazione di correnti più umide provenienti dalla suddetta saccatura che, nei prossimi giorni, porterà peraltro altri disturbi di maltempo in Italia.

Tempo più asciutto altrove con relativa mitezza

Su tutto il resto del nostro Paese le condizioni meteo dovrebbero mantenersi ancora una volta relativamente più stabili e asciutte, nonostante un netto aumento della copertura nuvolosa riguardi in particolar modo i settori più occidentali del Paese, non a caso quelli maggiormente esposti alle correnti atlantiche. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente i valori già registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo pertanto relativamente miti.

