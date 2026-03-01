Meteo – Settimana che esordisce con un ulteriore peggioramento in Italia: ecco i dettagli

Maltempo torna a transitare sull’Italia

Le prime ore della giornata odierna hanno visto il ritorno di piovaschi che sono transitati su Piemonte e Lombardia, innescati dall’avvicinamento di una saccatura depressionaria in affondo sul Mediterraneo occidentale. Con il trascorrere delle ore tali fenomeni hanno non solo intensificato, ma si sono anche estesi spazialmente interessando buona parte dei settori nordoccidentali, dove la neve scende fin sui 1.400/1.700 metri.

Tempo instabile anche nelle prossime ore su questi settori

Mentre sul resto del Paese le condizioni meteo rimangono e rimarranno relativamente più stabili e asciutte, sui settori nordoccidentali qualche nota di maltempo continuerà ad attivarsi anche in serata, a causa dell’intrusione di correnti più umide e instabili che insidiano l’Alta pressione, che ha tenuto saldo il controllo dell’intera nostra Penisola per una settimana. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

La settimana esordirà con altro maltempo

La nuova settimana alle porte esordirà con altro maltempo. Piogge e rovesci, infatti, tenderanno ad espandersi ulteriormente nella giornata di domani lunedì 2 marzo, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, coinvolgendo la Liguria e gran parte del centro ad eccezione dell’Abruzzo. Le condizioni meteo altrove si manterranno relativamente più stabili e asciutte nonostante un aumento della nuvolosità, con temperature che non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Possibili isolati temporali per martedì

Nella giornata di martedì 3 marzo, invece, l’infiltrazione di correnti più fresche ad alta quota potranno generare i primi isolati temporali lungo le zone interne del centro nel corso del pomeriggio, in esaurimento entro sera, quando qualche rovescio raggiungerà invece la Sardegna. Le condizioni meteo tenderanno invece relativamente a migliorare al nord, dove risulteranno più stabili e con maltempo che terrà ai margini anche il meridione.

