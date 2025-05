Meteo Roma – Piogge e temporali in arrivo, settimana instabile e clima fresco

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Una saccatura di origine atlantica continua a influenzare il tempo sull’Italia, portando instabilità diffusa e frequenti precipitazioni, in particolare sulle regioni centro-settentrionali. Anche il Lazio è interessato da questo flusso instabile, con cieli spesso coperti e piogge sparse. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata odierna sarà caratterizzata da cieli generalmente nuvolosi sin dal mattino, con la possibilità di piogge sparse intermittenti. Nel corso del pomeriggio attesi rovesci e temporali a tratti anche intensi, che potranno interessare direttamente la Capitale. Le condizioni resteranno instabili anche in serata con piogge diffuse e possibilità di nuovi episodi temporaleschi. Temperature comprese tra i +14/+15°C della notte e i +20/+21°C del pomeriggio. Per i dettagli aggiornati, consulta il meteo Lazio. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo domani

Anche la giornata di mercoledì 7 maggio sarà segnata da condizioni instabili su tutta la regione. Al mattino attesi cieli nuvolosi e piogge sparse su Roma e dintorni. Al pomeriggio temporali più frequenti nelle zone interne ma possibili anche in città, seppur in forma più attenuata rispetto a lunedì. Miglioramento previsto dalla serata con attenuazione dei fenomeni. Temperature senza variazioni significative: minime intorno ai +14°C e massime attese tra i +20 e +21°C. Di seguito la tendenza meteo per la settimana.

Settimana instabile sul Lazio con piogge e clima fresco

La persistenza della saccatura atlantica nei prossimi giorni manterrà condizioni meteo instabili anche sul Lazio. Il tempo sarà spesso variabile, con alternanza di schiarite e rovesci, accompagnati da temperature in lieve ma costante calo. Su Roma si prevedono giornate fresche, con minime in progressivo abbassamento fino a 12-13°C e massime che raramente supereranno i 21°C. I temporali saranno più probabili nelle ore centrali della giornata, specialmente sulle aree interne e appenniniche.

