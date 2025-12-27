Meteo – Ulteriore miglioramento nel prosieguo del Weekend, con qualche nebbia o foschia: i dettagli

Prevalente stabilità sull’Italia, ma non manca qualche nota di maltempo

Assistiamo nella giornata odierna ad un evidente miglioramento delle condizioni meteo su tutto il territorio peninsulare, con l’avanzamento di schiarite quantomeno parziali e cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, complice anche una ventilazione settentrionale più secca, ma anche più fredda al nord e parte del centro (in particolare di sponda tirrenica). Non manca tuttavia qualche nota di maltempo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Sardegna ancora nel mirino del maltempo

Nella prima metà della giornata odierna qualche rovescio si è ancora susseguito sulla Sicilia jonica e sulla Sardegna tirrenica, mentre in queste ore, al netto di un relativo miglioramento sulla prima, l’instabilità si è spostata sul cagliaritano, dove i rovesci appariranno anche piuttosto insistenti e a tratti anche intensi nelle prossime ore. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Ulteriore miglioramento in arrivo nel Weekend

I rovesci che in queste ore stanno coinvolgendo la Sardegna meridionale sono in particolare dovuti all’attivazione di un flusso di correnti umide con asse sudest/nordovest che alimentano il maltempo proprio su questi settori. Nel prosieguo del Weekend, anche stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, tale flusso umido si indebolirà, portando solo precipitazioni sporadiche e più isolate e circoscritte solo a queste zone dello stivale.

Qualche nebbia sul basso Veneto

Nel corso della notte e delle prime ore del mattino qualche banco di nebbia o foschia si genererà invece in Pianura Padana e vallate interne, specie sul basso Veneto, lasciando spazio comunque, soprattutto nel pomeriggio, a cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi che caratterizzeranno non solo queste aree, ma anche il resto del Paese. Le temperature, in questo contesto, quando non stazionarie, appariranno in lieve aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.