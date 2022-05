METEO ROMA – Tempo in miglioramento, salvo residui disturbi nel Lazio; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della capitale! Mese di maggio che si avvio verso la conclusione con tempo ancora incerto su parte d’Italia, ma con temperature in deciso calo dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi. Nel Lazio stanno affluendo in quota masse d’aria più fresche, ma secche, determinando condizioni meteo in miglioramento, salvo qualche disturbo a ciclo diurno. Prossima settimana rimonta l’anticiclone con rischio intensa ondata di caldo per il ponte del 2 giugno. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Meteo Roma: oggi torna il sole sulla capitale, residui disturbi sul Lazio interno

Meteo Roma – L’ingresso in quota di masse d’aria più fresche, ma secche, ha determinato un calo delle temperature ed un miglioramento del tempo sul Lazio. La giornata odierna si aprirà infatti con tanto sole su Roma con cieli soleggiati o al più poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio tempo stabile sulla capitale, salvo qualche innocuo addensamento, mentre acquazzoni e locali temporali a ciclo diurno potranno prendere forma a ridosso dei settori montuosi e pedemontani interni. Per ulteriori dettagli, consulta il meteo roma! Temperature sulla capitale in decisa flessione e comprese tra un valore minimo di +19°C nel centro città, con valori di +17°C in periferia, ed uno massimo di +27/+28°C.

Prossima settimana torna l’anticiclone

Le condizioni meteo sull’Italia ed il Lazio volgeranno verso un ulteriore miglioramento nel corso della prossima settimana. Un campo anticiclonico è infatti previsto sul Mediterraneo centrale, portando inizialmente condizioni meteo più stabili sul Lazio, salvo residui acquazzoni diurni sui settori appenninici. Nella seconda parte della settimana, l’alta pressione verrà alimentata da masse d’aria calde in risalita dal nord Africa, determinando una nuova intensa ondata di caldo, per un avvio del mese di giugno decisamente estivo e con temperature anomale.

Temperature in calo, ma con tendenza al nuovo aumento da metà settimana

Masse d’aria fresche in ingresso dal centro Europa determineranno un calo momentaneo delle temperature, con i valori minimi che oscilleranno attorno ai +17/+18°C, mentre quelli diurni non andranno oltre i +27/+28°C. Caldo che tornerà a farsi sentire da metà settimana, quando l’alta pressione verrà nuovamente alimentata da masse d’aria in risalita dal nord Africa, con valori massimi che si riporteranno a ridosso dei +35°C entro il prossimo weekend.

