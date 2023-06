Meteo Roma – Tempo più stabile con temporali pomeridiani solo nelle zone più interne, caldo ancora contenuto

Situazione meteo Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Mentre un promontorio anticiclonico inizia a rimontare sul Mediterraneo occidentale, un ansa depressionaria continua ad interessare il Mediterraneo centrale portando ancora instabilità in Italia. Nel corso dei prossimi giorni le condizioni meteo tenderanno però a migliorare, ma con ancora acquazzoni e temporali pomeridiani su Alpi e Appennini. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma mercoledì 7 giugno

Meteo oggi – Al mattino avremo tempo per lo più asciutto su tutta la regione con cieli per lo più soleggiati e locali addensamenti da nuvolosità bassa specie sul Viterbese. Al pomeriggio instabilità sui settori a ridosso dell’Appennino con locali acquazzoni e temporali. Isolati fenomeni possibili anche nell’area dei Castelli Romani e sul Viterbese. Asciutto invece sulla Capitale e sul resto della regione con cieli poco nuvolosi. In serata residui fenomeni su Reatino e Appennino ciociaro, asciutto altrove con cieli sereni o con qualche velatura in transito. Velature in aumento nella notte, localmente anche compatte. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature stabili, comprese su Roma tra 18°C/19°C e 28°C/29°C.

Meteo Roma per domani

Meteo domani – La giornata di domani vedrà maggiore stabilità sul Lazio. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli per lo più soleggiati. Al pomeriggio locali fenomeni in formazione sui settori appenninici e possibili piogge isolate anche tra i Castelli Romani e i Monti Lepini. Ancora soleggiato su Roma e sul resto della regione. In serata tornano condizioni meteo stabili su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per gli ultimi giorni della settimana. Temperature senza grosse variazioni, comprese su Roma tra 17°C e 28°C.

Tendenza meteo per Roma

Il prosieguo della settimana risulterà più stabile su Roma, grazie ad un lieve aumento del geopotenziale. Le giornate trascorreranno con ampie schiarite nel corso del mattino ed addensamenti a ciclo diurno durante le ore pomeridiane. Acquazzoni e temporali sono attesi ancora sui settori interni del Lazio, lambendo al più la periferia orientale della Capitale. Clima caldo ma ancora senza eccessi. Possibile nuovo peggioramento per la prossima settimana. Rimanete aggiornati!

Meteo su Roma stabile con sole prevalente nel corso del mattino, ma con nubi in deciso aumento dal pomeriggio seguite da qualche goccia di pioggia nel corso della sera. Avvio della prossima settimana decisamente incerta, poi momentaneo miglioramento.