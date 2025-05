Meteo Roma – Tempo stabile ma con ancora qualche disturbo, giornate estive dal weekend con massime anche di 30°C

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Penisola Italiana ancora sul bordo orientale del campo di alta pressione dove sono possibili dei rapidi passaggi instabili ma da weekend anticiclone più invadente portando giornate di stampo estivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata odierna all’insegna del bel tempo su Roma e sul Lazio. Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Nel pomeriggio sviluppo di qualche addensamento nelle zone montuose interne, ma con basso rischio di precipitazioni. Situazione asciutta anche sulla Capitale. In serata e nottata cieli sereni o con qualche velatura di passaggio. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature senza particolari variazioni su Roma o con lieve aumento dei valori massimi, con minime sui +15/+16°C e massime sui +26/+27°C.

Meteo Roma domani

Nella giornata di domani possibile qualche disturbo sul Lazio per un rapido passaggio instabile più ad est. Al mattino atteso tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo in Appennino ed in movimento sulla Ciociaria dove non sono esclusi isolati piovaschi, stabile e soleggiato sulla Capitale e sul resto della regione. In serata tempo nuovamente asciutto su tutti i settori con cieli sereni o con il transito di qualche velatura. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature in aumento e comprese su Roma tra i +17/+18°C e i +28/+29°C.

Stabilità in aumento negli ultimi giorni della settimana con rialzo termico

Nel corso degli ultimi giorni della settimana l’alta pressione continuerà a rinforzarsi, portando giornate stabili e soleggiate su Roma e sul Lazio. I cieli risulteranno in prevalenza sereni, salvo qualche nube pomeridiana a ridosso dei rilievi. Le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare e tra venerdì ed il weekend sono attesi valori massimi anche superiori ai +30°C, specie sulle aree interne e nella Capitale. Inizio giugno che si preannuncia dunque pienamente estivo.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile ma ancora qualche disturbo, sole prevalente per il weekend. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!