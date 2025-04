Meteo Roma – Weekend di Pasqua con nubi di passaggio e temperature in aumento; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Campo barico sul Mediterraneo mediamente livellato attorno ai 1015 hPa, determina un generale miglioramento del tempo sull’Italia con temperature in aumento. Tuttavia, la circolazione si mantiene dai quadranti meridionali favorendo il passaggio di nubi a tratti compatte. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di sabato stabile su tutto il Lazio. La giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutto il Lazio, con tendenza ad una spiccata variabilità asciutta. Nel corso del pomeriggio ed ore serali attesa diffusa stabilità, ma con nubi di passaggio. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +10/+11°C della notte ed i +20/+21°C del pomeriggio.

Meteo Roma, Pasqua

Giornata di Pasqua al via con nubi di passaggio sul Lazio, ma con tempo asciutto su Roma; qualche goccia di pioggia non è esclusa sui settori nord del Lazio. Nel corso del pomeriggio attese condizioni meteo senza significative variazioni con nubi di passaggio su Roma e qualche locale piovasco sui settori interni della regione. Temperature in aumento nei valori minimi su Roma e comprese tra i +11/+12°C della notte ed i +20/+21°C del pomeriggio.

Pasquetta con nubi di passaggio, ma tempo asciutto sulla capitale

Correnti umide meridionali rinnoveranno il passaggio di nubi sul Lazio anche nel corso della giornata di pasquetta. Su Roma e settori costieri, tuttavia, non sono attesi fenomeni significativi, mentre acquazzoni potranno prendere forma nel corso del pomeriggio a ridosso dell’Appennino. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +11/+12°C della notte ed i +20/+21°C del pomeriggio.

Meteo su Roma in miglioramento con tempo sostanzialmente asciutto per le festività di Pasqua, ma con nubi di passaggio. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!