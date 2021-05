METEO – ROVESCI e TEMPORALI colpiranno alcune regioni nella serata di domani anche a carattere di NUBIFRAGIO. Vediamo le zone più colpite.

Circolazione ciclonica sul continente europeo

Buongiorno e buon inizio settimana cari amici del Centro Meteo italiano. La scenario sinottico sul continente europeo vede una vasta area di circolazione ciclonica che dall’Atlantico settentrionale si estende fino all’Europa orientale e contiene vari minimi al suolo. Alta pressione che dal continente africano si estende fino al Mediterraneo meridionale. Sull’Italia avremo quindi un flusso di correnti occidentali, con condizioni meteo instabili al Nord parzialmente interessato dall’area depressionaria e più stabile al centro-sud leggermente influenzato dall’alta pressione.

Meteo Italia, piogge al Nord-Est

Nella giornata odierna, il minimo di pressione presente tra le Isole Britanniche e la Scandinavia inizierà ad estendersi verso sud-est e andrà ad influenzare le condizioni meteo dell’Italia settentrionale. Al mattino avremo infatti cieli poco nuvolosi al centro-sud ed anche al nord-ovest, mentre avremo cieli nuvolosi e piogge sul Triveneto, a tratti anche molto intense, con qualche sconfinamento su Romagna e Lombardia. Piogge molto intense colpiranno ancora il Friuli Venezia Giulia, dove sono già durante la notte ci sono stati acquazzoni e temporali. Saranno possibili dei disagi per locali allagamenti a causa della quantità di pioggia caduta nelle ultime ore. Nel pomeriggio avremo ancora piogge sparse sul Triveneto e stabile altrove. Piogge in esaurimento in serata.

Nuova saccatura in estensione sulla Penisola Balcanica

Nella serata di domani e nella giornata di mercoledì una nuova saccatura è in estensione dall’Europa centrale verso la Penisola Balcanica , portando una nuova fase di maltempo al Nord-Est e permettendo l’ingresso di aria fredda in quota sul nostro Paese. La giornata di martedì scorrerà abbastanza stabile sulla penisola italiana, con cieli sereni o poco nuvolosi al centro-sud e nuvoloso al nord ma con tempo per lo più asciutto, salvo precipitazioni sull’arco alpino. Ma è nelle ore serali che avremo un cambiamento delle condizioni meteo, con piogge molto intense su alcune regioni e che analizziamo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE