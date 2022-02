METEO – SAN VALENTINO alternativo con IRRUZIONE POLARE e NEVE finanche in pianura, ecco la tendenza

Tale situazione comunque è destinata a protrarsi per una manciata di ore, dopodiché l’Alta pressione tornerà a mostrare segnali di debolezza. Ciò avverrà più precisamente a partire dalla seconda metà della giornata di venerdì 11 febbraio, con condizioni meteo in peggioramento e primi rovesci in ingresso sull’alto versante tirrenico. L’Anticiclone andrà gradualmente ritirandosi nel corso del weekend, con il ritorno delle piogge e delle nevicate talvolta anche a quote medio-basse ( scopri dove ). E per San Valentino ?

San Valentino possibilmente in bianco, ma non ovunque

Un ulteriore impulso perturbato di natura polare marittima sembra profilarsi per la prima parte della prossima settimana e in particolare per la giornata di San Valentino lunedì 14 febbraio. Ingresso di correnti fredde sembra riguardare tuttavia esclusivamente il settore nordoccidentale e in particolare il Piemonte, dove la neve potrebbe scendere finanche in pianura. Quota neve che risulterebbe comunque bassa anche in Liguria per azione della classica tramontana scura. Tuttavia rimane ancora una tendenza dal momento che il range temporale previsionale arriva alle 72 ore (e lunedì è ben più distante). Vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.