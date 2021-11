METEO – SCUOLE CHIUSE per ALLERTA MALTEMPO in tutti questi comuni, ecco la lista completa

Maltempo colpisce diffusamente l’Italia

La nostra Penisola viene interessata fin dalle prime ore della giornata odierna da una perturbazione di stampo prettamente polare marittimo, con la neve che è caduta fino a quote molto basse su alcuni settori del nordovest e maltempo che è andato concentrandosi principalmente sulle aree occidentali del Paese, con fenomeni localmente anche intensi soprattutto sulle fasce costiere. Nelle prossime ore il fronte instabile si estenderà verso est provocando possibilmente anche nubifragi (scopri dove).

Per domani ancora forte maltempo in arrivo sull’Italia

Nessuna sostanziale novità in arrivo per domani venerdì 26 novembre, quando il maltempo continuerà a colpire la maggior parte dei settori tirrenici italiani, con piogge che potranno risultare anche intense e localmente persistenti, soprattutto sulla Calabria tirrenica dove, come vedremo nel presente editoriale, alcuni comuni hanno disposto la chiusura delle scuole. Instabilità colpirà in maniera consistente anche le regioni adriatiche meridionali, le zone interne di quelle centrali e il nordest.

Allerta rossa in parte della Calabria per domani

In virtù del quadro meteorologico previsto e dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile che raggiunge il massimo livello per alcuni settori della Calabria (scopri quali) per la giornata di domani venerdì 26 novembre, alcuni comuni avrebbero disposto in via precauzionale la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, private e pubbliche e anche degli eventuali dipartimenti universitari presenti nella località, stando a ciò che si apprende dal sito “cosenzachannel.it“. Nella prossima pagina la lista dei comuni dove le scuole rimarranno chiuse.

