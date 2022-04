METEO – SERIE di TORNADO colpiscono gli STATI UNITI con danni ingenti e feriti; il video

Meteo estremo in Europa

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Rieccoci nel quotidiano appuntamento con l’editoriale di cronaca meteo sui fenomeni che avvengono al di fuori dai nostri confini nazionali. Nel corso della giornata di ieri vi abbiamo parlato delle piogge torrenziali che negli ultimi giorni hanno coinvolto il Manitoba, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. Nel corso di questo editoriale, in particolare nella pagina successiva, vi parleremo invece dei violenti tornado che nella giornata di venerdì 29 aprile hanno colpito il Kansas.

Italia verso un cambio di circolazione

Prima di approfondire l’argomento chiave di questo editoriale, facciamo una panoramica anche sulle condizioni meteo attuali e previste per i prossimi giorni sul nostro Paese. L’anticiclone che nel corso degli ultimi giorni ha riportato condizioni meteo stabili e temperature primaverili su tutto il Paese è in graduale indebolimento, favorendo un cambio di circolazione sul nostro Paese nel corso delle prossime ore. Masse d’aria più fresche ed instabili in quota, faranno infatti il loro ingresso ad iniziare dal nord Italia, portando un avvio di maggio all’insegna dell’instabilità.

Weekend del 1 maggio tra acquazzoni e schiarite

Calo dei geopotenziali per la Festa dei Lavoratori su gran parte del Paese. La giornata trascorrerà con nubi di passaggio su gran parte del Paese, con acquazzoni e locali temporali a ciclo diurno sui settori interni del centro, Toscana e regioni di Nordest. Qualche pioggia potrà raggiungere la Sicilia sud-orientale e la bassa Calabria, parzialmente influenzate dalla bassa pressione in movimento nell’area magrebina. Tempo più asciutto sul resto del Paese, con maggiori schiarite specie su Piemonte, Ponente ligure, Puglia e Sardegna. Dopo aver dato una panoramica sulle condizioni meteo presenti e previste per l’Italia, vediamo nella prossima pagina l’evento di maltempo che ha colpito gli Stati Uniti, con un video del tornado.

Serie di tornado negli Stati Uniti, feriti e danni ingenti

Una serie di tornado ha interessato nella giornata di ieri gli Stati Uniti, in particolare tra Kansas, Nebraska e Missouri. Secondo fonti locali sarebbero stati almeno 14 i tornado che in totale sono stati avvistati a fine giornata di venerdì 29 aprile, responsabili di numerosi feriti, alberi abbattuti ed edifici danneggiati. I fenomeni sono stati accompagnati anche da grandine di grosse dimensioni, localmente si stima anche con chicchi di 10 cm di diametro. I tornado sono stati attivati dallo sviluppo di intense strutture temporalesche, collegate ad un’area di bassa pressione che ha preso forma nel Kansas centrale all’inizio di venerdì. Una curiosa coincidenza è la vicinanza dell’evento all’anniversario del tornado F5, avvenuto il 26 aprile 1991 ad Andover, Kansas, provocando purtroppo in quel caso 13 vittime. In basso un video del tornado che ha colpito Andover nella giornata di ieri.





