METEO – SETTEMBRE al via tra infiltrazioni fresche ed ANTICICLONE; le ultimissime

Meteo Estate verso la conclusione

Meteo Settembre – Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La stagione estiva meteorologica si avvia verso la sua conclusione. L’ultimo weekend di agosto, infatti, decreterà la fine della bella stagione. Le condizioni meteo risulteranno compromesse per l’azione di una goccia fredda in azione sul centro Europa, con temperature in diminuzione e temporali in arrivo specie sui settori orientali del Paese. Comparirà anche la prima neve di stagione sulle Alpi orientali, specie settori di confine, seppur attorno ai 2200-2400 metri.

Agosto termina con il passaggio di un impulso freddo

Meteo – L’azione di una goccia fredda sul centro Europa, piloterà un impulso freddo verso l’Italia nel corso del weekend. Le regioni di nordest e l’alta Toscana sono già state raggiunte dal sistema perturbato, con cieli coperti e precipitazioni sperse. Nella seconda parte di giornata piogge e temporali si estenderanno ad Umbria, Abruzzo e zone interne del Lazio. Instabilità in accentuazione anche lungo l’Appennino meridionale ed entroterra della Puglia. Domenica che vedrà un diffuso miglioramento del tempo, ma con temperature in generale flessione per l’ingresso di correnti fresche dai quadranti settentrionali. Attesi valori massimi inferiori alle medie stagionali su tutto il Paese, per un finale estivo dal sapore autunnale.

Settembre al via con clima gradevole

Meteo Settembre – Osservando i principali modelli matematici, l’avvio dell’autunno meteorologico risentirà ancora marginalmente della circolazione fredda sul centro Europa. Correnti fresche settentrionali, infatti, interesseranno il nostro Paese anche nella prima parte della prossima settimana; le temperature si manterranno al di sotto delle medie del periodo con qualche acquazzone o temporale, specie sui settori adriatici. Vediamo nella prossima pagina come potrebbe proseguire il mese di di settembre.

