METEO SETTEMBRE – L’AUTUNNO fatica a subentrare, possibili CAMBIAMENTI dalla prossima SETTIMANA

Condizioni meteo in Italia

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano!| Stiamo vivendo condizioni di tempo per lo più stabile in Italia, anche se fra oggi e domani non mancherà la formazione di qualche rovescio specie sulle regioni del sud Italia, a partire dai rilievi e sull’arco Alpino. Osservando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza di qualche velatura in transito tra Liguria, Marche, Umbria e Abruzzo e la formazione di nuvolosità cumuliforme sulle regioni Adriatiche. Qualche temporale si sta già manifestando sulla Puglia e sulla Sicilia. L’estate settembrina procede dunque con qualche insidia, ma vediamo l’evoluzione per questa settimana!

Tendenza per la settimana corrente

Meteo settimana – Questa settimana proseguirà con la presenza di un cuneo altopressorio che si farà spazio sull’Europa centrale a partire dalla Francia per estendersi dapprima alla Gran Bretagna e spanciare verso i paesi più orientali del vecchio continente. Sull’Italia avremo una circolazione orientale che insisterà sulle regioni del sud Italia, dove saranno ancora possibili temporali a sviluppo pomeridiano. Il tutto si svolgerà in un contesto termico piuttosto mite e simil-estivo, con valori massimi che sul nostro territorio non dovrebbero superare i 30-31°C. Attenzione poi alla prossima settimana quando l’Autunno potrebbe dare un primo deciso impulso al mese in corso.

Ipotesi di maltempo in vista, ecco i possibili scenari

La prossima settimana potrebbe essere caratterizzata da maggiore dinamicità sul nostro territorio: come propone il modello GFS nel suo ultimo run, la nostra penisola potrebbe essere investita da una saccatura atlantica che andrebbe a piombare sul mediterraneo centrale. Incertezza ancora per il modello europeo, che ricalca per grandi linee un abbassamento di geopotenziali sull’Europa centro-meridionale. Da monitorare dunque con particolare attenzione questa fase previsionale.

CONTINUA A LEGGERE.