METEO – SETTEMBRE potrebbe risultare più CALDO ma con PIOGGE in media STAGIONALE, le ultime novità

In arrivo piogge e temporali da stasera, ecco le zone colpite

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Siamo agli sgoccioli ormai di una parentesi perturbata che vivremo nel breve termine e che interesserà specialmente le regioni del centro-sud Italiano: da stasera e nella giornata di domani le regioni che torneranno a vedere la pioggia saranno Lazio, Umbria, Campania, Molise, Basilicata e settori settentrionali della Puglia. Tra stanotte e la mattina di domani i fenomeni più intensi potranno verificarsi sui versanti Tirrenici. Il tutto a causa di intrusione di aria atlantica in quota che determinerà il primo e vero guasto della stagione autunnale. Domenica avremo tempo più stabile al settentrione, mentre al centro-sud sarà ancora possibile dell’instabilità. Dalla prossima settimana tuttavia è prevista una nuova fase di beltempo.

Rimonta dell’alta pressione: l’estate si prende una rivincita

Nel corso della prossima settimana sull’italia tornerà a splendere il sole, grazie all’espansione di un campo di alta pressione di origine afro-azzorriana: questo favorirà un aumento delle temperature sull’italia, che interesserà principalmente le nazioni dell’europa occidentale. Sulle regioni del centro-nord Italiano infatti sono previste anomalie termiche di 2-4°C al di sopra delle medie. Da non escludere tuttavia la possibile incidenza di temporali a sviluppo pomeridiano nel contempo, sulle regioni del centro-sud, che potrebbero essere interessate da una circolazione orientale. Possibile ripresa della stagione autunnale solo a partire dalla metà di settembre, quando potrebbe interessarci una nuova e poderosa perturbazione di stampo atlantico. Scopriamo nel prossimo paragrafo quale potrebbe essere l’andamento della stagione autunnale.

Proiezioni per l’autunno meteorologico

L’autunno è la stagione che rappresenta per antonomasia il maltempo e l’avvento delle piogge: non a caso in questo periodo dell’anno si concentra l’incidenza maggiore della pluviometria per gran parte delle località italiane. Per il prossimo bimestre, dalle ultime analisi degli indici ci si aspetta piogge in media e temperature non troppo distanti dalle medie vigenti, specie per il mese di ottobre. Visione non propriamente condivisa dal modello europeo, che ipotizza al contrario un mese di ottobre lievemente al di sopra delle medie dal punto di vista termico; per quanto riguarda le precipitazioni ci si attende una carenza di piogge su gran parte del suolo italiano, specialmente al sud e sulle regioni del nord-ovest. Mettiamo la lente d’ingrandimento sul mese di settembre e scopriamo quali sono le ultime tendenza vigenti!

CONTINUA A LEGGERE.