Meteo – Settembre verso il ritorno del maltempo, ma la seconda parte del mese potrebbe essere secca e mite

Settembre dal sapore estivo sull’Italia

La presenza di una vasta saccatura distesa dall’Islanda sino al vicino Atlantico europeo ha favorito l’espansione di un promontorio anticiclonico verso l’Europa sud-occidentale, raggiungendo anche il Mediterraneo centro-occidentale. L’Italia anche si ritrova protetta dall’alta pressione con valori barici al suolo che tendono a portarsi sin verso i 1017 hPa. Masse d’aria calde tendono a risalire in particolare sull’Europa occidentale, ma interessando marginalmente anche il nostro Paese determinando condizioni meteo dal sapore estivo.

Perturbazione atlantica in arrivo la prossima settimana

L’arrivo di una saccatura atlantica determinerà il ritorno di piogge e temporali nel corso della prossima settimana. Inizialmente i fenomeni interesseranno nella giornata di martedì il nord, Toscana e Sardegna. Fronte perturbato che nottetempo tenderà a portarsi sulle regioni centrali, parte del nord ed a seguire anche sulla Campania dove i fenomeni tenderanno ad intensificarsi sino a divenire di moderata/forte intensità. Non si escludono locali nubifragi. Residua instabilità è attesa anche nella giornata di giovedì, quando acquazzoni e temporali potrebbero raggiungere anche parte delle regioni meridionali.

Seconda parte di settembre con l’alta pressione?

Centro di calcolo probabilistico europeo che mostra una seconda parte del mese di settembre con anomalie positive di pressione tra il Mediterraneo e l’Europa sudoccidentale, mentre senza significative variazioni sul resto del continente. Possibile una seconda parte del mese di settembre con maggiore invadenza dell’alta pressione sull’Italia con frequenti fasi stabili e temperature che si riporteranno al di sopra della media del periodo.

Autunno meteorologico al via tra alti e bassi?

Autunno meteorologico che potrebbe quindi trascorrere tra alti e bassi nella sua prima parte stagionale. Mese di settembre che infatti è previsto nel complesso mite sull’Italia con scarse precipitazioni al sud ed Isole, mentre in linea con il periodo al nord e parte del centro. Rimanete aggiornati!

