Meteo – Settimana al via tra alta pressione e qualche disturbo, poi atteso un peggioramento per il 2 giugno? Le ultimissime

Domenica di bel tempo su gran parte del Paese, poi peggiora al nord tra la sera e la notte

Mese di maggio che terminerà nel complesso stabile su gran parte del Paese, grazie ad un campo barico alto e livellato attorno ai 1015 hPa. Attesa una giornata di domenica al via con cieli diffusamente sereni sull’Italia, salvo innocue quanto locali velature. Nel corso del pomeriggio si rinnova la stabilità su tutta l’Italia, salvo occasionali acquazzoni e temporali di calore in sviluppo su Alpi, Prealpi ed occasionalmente lungo l’Appennino. Tra la sera e la notte fenomeni in estensione alla Pianura Padana e Liguria con fenomeni localmente di moderata-forte intensità. Temperature estive con valori massimi attesi attorno ai +30°C con punte sino a +32/+33°C sulla Pianura Padana.

Giugno al via con graduale peggioramento al nord, in arrivo forti temporali

Inizio del mese di giugno con un nuovo calo della pressione, quindi con possibili maggiori infiltrazioni fresche in quota specie al nord e parte del centro dove potrebbe accentuarsi l’instabilità, seppur in un contesto climatico decisamente estivo. Giornata di lunedì che vedrà maltempo al primo mattino specie su Romagna, Veneto e Friuli con rischio temporali. Instabilità anche sul levante ligure ed alta Toscana. Acquazzoni e temporali nel corso del pomeriggio su Alpi, Prealpi, Appennino centro-settentrionale, Umbria e zone interne della Toscana; residua instabilità attesa al Nordest. Nottetempo deciso peggioramento tra alto Piemonte e Valle d’Aosta. Festa della Repubblica che potrebbe essere caratterizzata da maltempo sparso al nord, Toscana, Umbria e Marche con acquazzoni e temporali localmente anche intensi. Più stabile al sud ed Isole.

Mercoledì 3 giugno possibile maltempo verso il centro-sud

Ansa depressionaria che nella giornata di mercoledì 3 giugno scivolerà verso sud-est. Atteso un peggioramento del tempo anche al centro e sud Peninsulare con acquazzoni e temporali occasionalmente anche di forte intensità. Maltempo che nella prima parte di giornata tenderà ad interessare anche le regioni di Nordest. Temperature che subiranno un diffuso calo.

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