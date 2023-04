Meteo – Settimana di Pasqua con freddo e neve a bassa quota; la tendenza per la festività

Settimana di Pasqua al via con il maltempo al sud e Sicilia

Un centro di bassa pressione tenderà nella giornata di lunedì ad approfondirsi sul Mar Ionio, dove è atteso un valore minimo di pressione di 990-991 hPa, determinando un avvio di settimana con maltempo al sud e Sicilia. I fenomeni risulteranno estesi su Calabria, nord della Sicilia, Basilicata e Salento, mentre precipitazioni più intermittenti ed irregolari su Molise e nord della Puglia; tempo asciutto altrove, ma con nubi di passaggio. I fenomeni potranno risultare di forte intensità con cumulate abbondanti in particolare sulla Calabria sud-orientale e nord della Sicilia con accumuli pluviometrici localmente anche di 100 mm giornalieri. Neve sui settori montuosi a partire dai 1300-1600 metri. Acquazzoni e temporali irregolari nel corso del pomeriggio potranno interessare la Sardegna centro-meridionale, ma in rapido riassorbimento. Graduale miglioramento dalla sera con fenomeni in indebolimento. Forti venti settentrionali al centro-sud con raffiche fino a 100 km/h sui settori appenninici.

Colpo di coda dell’Inverno da martedì sull’Italia

Come è stato ampiamente previsto nei giorni scorsi ( qui per i dettagli), la prima decade del mese di aprile vedrà il ritorno del maltempo a tratti di stampo invernale sull’Italia. La presenza di un vasto campo altopressorio dal vicino Atlantico sino alla Scandinavia, favorirà la discesa di fredde correnti artiche verso l’Europa meridionale. L’aria fredda raggiungerà domani sera il nord ed il medio Adriatico, estendendosi a tutta l’Italia Peninsulare entro la giornata di mercoledì. Isoterme ad 850 hPa previste sino a -5/-6°C al Nordest e medio Adriatico, mentre tra i -2 ed i -4°C sul resto del Paese Peninsulare, determineranno un calo delle temperature ben al di sotto delle medie del periodo anche di 6-8°C, fino a 8-10°C sul medio Adriatico. Al momento saranno pochi i fenomeni previsti, per lo più relegati ai settori adriatici, dove potranno risultare nevosi sino a quote medio-basse collinari, specie nella giornata di mercoledì. Freddo che lambirà solo le due Isole Maggiori, dove l’aria artica non riuscirà ad estendersi con decisione.

Circolazione fredda sino al weekend di Pasqua

Meteo – Le ultime emissioni modellistiche simulano una configurazione ciclonica duratura sul Mediterraneo centrale. L’isolamento di una cellula altopressoria tra Scandinavia, Paesi Baltici e nord della Russia, manterrà un flusso freddo sino al weekend di Pasqua. Le temperature, tuttavia, subiranno un graduale incremento a partire dalla giornata di venerdì, ma mantenendosi al di sotto delle medie del periodo. Pochi i fenomeni previsti, per lo più relegati ai settori orientali ed Isole Maggiori. Possibile un peggioramento per la giornata di sabato, ma da confermare.

Tendenza Pasqua e Pasquetta

Al momento è ancora prematuro emettere una previsione meteo dettagliata per le festività di Pasqua e Pasquetta, stante la basse predicibilità atmosferica per il lungo termine. E’ possibile al più effettuare una possibile tendenza probabilistica a scala europea. Secondo il modello europeo, a ridosso delle festività di Pasqua anomalie di pressione si manterrebbero positive sul nord Europa, mentre inferiori sul Mediterraneo centro-meridionale. In tal modo l’atmosfera potrebbe mantenersi ancora incerta sull’Italia, con i giorni di Pasqua e Pasquetta a rischio acquazzoni alternati a schiarite e con temperature ancora fresche. Ribadiamo che non è ancora possibile effettuare una previsione dettagliata a scala locale, vi consigliamo quindi di rimanere aggiornati con i prossimi bollettini previsionali.

