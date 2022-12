Meteo – Sfiorata la tragedia ad Olevano sul Tusciano: crolla un muro di contenimento, 2 famiglie sfollate

Il maltempo abbandona l’Italia (per ora)

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano un evidente miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola a partire da questo pomeriggio, grazie allo spostamento della perturbazione sul settore balcanico. Tempo che risulta in pratica generalmente stabile, con qualche eccezione isolata e residuale. Le temperature, invece, appaiono in generale calo soprattutto al centro-sud per la rotazione dei venti che hanno permesso l’ingresso di correnti più fredde provenienti da latitudini più settentrionali.

Prossime ore possibile l’avanzamento di nuovi rovesci

Nel corso delle prossime ore tuttavia, questa tendenza al miglioramento potrebbe venir presto stroncata dall’avanzamento di nuovi rovesci, dovuti all’avvicinamento di una nuova perturbazione proveniente dalle Isole Baleari, nonché dai settori più occidentali del Mediterraneo. Il maltempo sarà comunque circoscritto a specifiche aree del Paese (scopri quali) in un contesto che quindi si manterrà prevalentemente stabile e con clima decisamente più fresco rispetto a quanto percepito nelle precedenti 24 ore.

Frana ad Olevano sul Tusciano in mattinata

In questo quadro di apparente tranquillità sotto il profilo meteorologico, nella tarda mattinata si è registrata una frana ad Olevano sul Tusciano, nel Salernitano, in Campania (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI OLEVANO SUL TUSCIANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO). Si tratterebbe infatti di un muro di contenimento che ha ceduto invadendo via Porta e bloccandone la viabilità, stando a quanto si apprende dal sito “fanpage.it” e come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Sfiorata la tragedia, 2 famiglie sfollate

Stando a quanto si apprende dal medesimo sito citato precedentemente, la frana che ha interessato nella tarda mattinata la frazione di Salitto ad Olevano sul Tusciano in via Porta avrebbe sfiorato la tragedia e causato l’evacuazione di 2 famiglie a scopo precauzionale, che pertanto ora risultano sfollate. Il crollo sarebbe avvenuto probabilmente a causa del maltempo che fino a questa mattina ha interessato la Provincia di Salerno. Non si registrerebbero comunque fortunatamente vittime e/o feriti, con i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine giunti sul posto per le dovute contromisure.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.