Meteo / clima tardo estivo in Italia e sole prevalente sia al mattino che durante le ore pomeridiane e serali.

METEO / sole da nord a sud sull’ Italia grazie all’ Anticiclone ben esteso sul Mediterraneo, temperature in aumento – 28 Agosto 2018 – Ultimi giorni del mese di Agosto in compagnia dell’ Anticiclone in Italia e del bel tempo su tutte le regioni con sole prevalente. Questa situazione meteo non subirà variazioni nelle prossime ore e nella giornata di domani Mercoledì 29 Agosto con altra giornata di sole e assenza di piogge. L’ unica differenza la faranno le temperature le quali sono previste in sensibile aumento rispetto i valori odierni con picchi fino e localmente oltre i 30°c in alcune città specie sulla Toscana, Sardegna, Lazio, Piemonte, Lombardia, Emilia, Umbria e Campania. Per tutti i dettagli sulle previsioni meteo per le prossime ore e per i prossimi giorni sull’Italia guardate il video qui di seguito: