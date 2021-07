METEO – STOP all’ESTATE, violento MALTEMPO e CROLLO TERMICO in arrivo, ma non per tutti: i dettagli

Forte peggioramento colpisce il nord

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano esattamente divise in due: da un lato, le aree più settentrionali del Paese alle prese oggi con un evidente peggioramento delle condizioni meteo, dovuto all’affondo di una saccatura di origine atlantica sull’Europa occidentale. Temporali violenti e a volte anche accompagnati da grandine hanno portato diversi e ingenti danni. Dall’altro la rimanente parte del nord e tutto il centro-sud, alle prese da una settimana con caldo africano e stabilità.

Prossime ore ancora maltempo sull’estremo nord, tempo perturbato anche domani

Nel corso delle prossime ore il fronte di maltempo si andrà spostando in direzione dell’alta Lombardia, dove centrerà il grosso delle precipitazioni, con temporali anche violenti e talvolta accompagnati da grandine. Instabilità in espansione poi verso il nordest, ma verranno colpite solamente alcune aree (scopri quali). Anche nella giornata di domani domenica 1° agosto il tempo sarà perturbato, con il maltempo che colpirà soprattutto il nordest. Persiste stabilità e clima estivo al centro-sud.

Stop all’estate al nord ad inizio settimana prossima, cavo atlantico in affondo

Dopo un weekend all’insegna del tempo perturbato sulle regioni settentrionali e di un clima costantemente estivo su quelle centro-meridionali, i principali centri di calcolo sembrano non presentare sostanziali variazioni per l’inizio della prossima settimana: un cavo atlantico affonderà sul nord Italia, provocando qui forte maltempo con temporali, grandine calo termico. Il calo delle temperature potrà essere apprezzabile anche sulle regioni centro-meridionali, dove tuttavia persisterà la stabilità, come vedremo nel prossimo paragrafo.

