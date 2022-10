Meteo – Stop all’Ottobrata nel Weekend, con temperature in calo e prime piogge e temporali: i dettagli

Generale stabilità sull’Italia

Come prassi da diversi giorni a questa parte, osserviamo condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola, grazie all’Ottobrata assicurata dall’espansione di un campo di Alta pressione di matrice azzorriana sul Mediterraneo centro-occidentale. Se fino a ieri tuttavia nuvolosità talvolta anche consistente ha interessato alcune zone del nostro Paese, quest’oggi i cieli appaiono più limpidi a causa di un rafforzamento dell’Anticiclone stesso sull’Italia, responsabile peraltro di un aumento delle temperature specie al centro-nord.

Stabilità, bel tempo e clima mite fino a venerdì

Questa situazione si protrarrà fino alla giornata di venerdì 7 ottobre sulla nostra Penisola, con condizioni meteo che risulteranno pressoché stabili ovunque, accompagnate spesso da bel tempo e da un clima mite, che ricorda più quello primaverile che quello autunnale. L’evoluzione sinottica suggerisce infatti un campo anticiclonico padrone del Mediterraneo proprio fino a venerdì, mentre a partire dal weekend potrebbe giungere qualche novità, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Arretramento dell’Anticiclone dal weekend

La progressione di un flebile cavo perturbato di natura atlantica basterà per causare un arretramento del campo di Alta pressione di matrice azzorriana già dalla giornata di sabato 8 ottobre stando ai principali centri di calcolo, il che si tradurrà in un generale peggioramento del tempo con cieli più densamente nuvolosi e un calo delle temperature dovuto non solo ad un calo in quota, ma anche ad un ridotto irraggiamento solare, specie al centro-nord. Sebbene le condizioni meteo si manterranno prevalentemente stabili sull’Italia, il maltempo non sembra mancare all’appuntamento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Maltempo anche intenso in Sardegna, rovesci localizzati plausibili al nord

L’ingresso di correnti più instabili di natura atlantica attiveranno un corridoio di correnti umide in risalita da sudovest nel Mediterraneo, in grado di portare un forte peggioramento delle condizioni meteo in particolare sulla Sardegna, dove non sono esclusi fenomeni localmente intensi fin dalle prime ore di domenica 9 ottobre. Nel corso della giornata stessa, inoltre, qualche rovescio localizzato e mediamente debole potrebbe interessare il nord Italia, mentre altrove il tempo dovrebbe mantenersi relativamente più stabile e asciutto nel weekend, sebbene più nuvoloso. Seguiranno comunque aggiornamenti in merito, vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.