Meteo – Sussulto dell’Inverno in arrivo, con possibili nubifragi e neve a quote medie: i dettagli

Tempo stabile e asciutto in Italia

Stabilità e relativo bel tempo avvolgono ancora una volta la nostra Penisola nella giornata odierna, anche se addensamenti nuvolosi stanno in queste ore avanzando sulla Sardegna sull’alto versante tirrenico, come primo effetto di un arretramento dell’Alta pressione di origine azzorriana sul bacino del Mediterraneo centrale. Qualche foschia o nebbia è insistita ancora nella notte e prime ore del mattino, con temperature che in questo contesto continuano ad attestarsi generalmente oltre la media di riferimento.

Nuvolosità in avanzamento anche nelle prossime ore

L’Anticiclone sta concedendo sempre più spazio ad una saccatura depressionaria di origine atlantica in affondo sul Mediterraneo occidentale e, di conseguenza, nuvolosità via via più consistente transiterà nelle prossime ore, coinvolgendo in parte anche il medio Tirreno. Le condizioni meteo, tuttavia, si manterranno relativamente ancora stabili e asciutte, con temperature che, in questo contesto, appariranno in aumento nelle aree coinvolte dalla nuvolosità, grazie all’ostacolamento dell’inversione termica.

Sussulto dell’Inverno in arrivo, con possibilità di nubifragi e neve a quote medie, ma solo in alcune zone del Paese

Le piogge e i primi possibili temporali potranno transitare già nella giornata di domani lunedì 15 dicembre in Italia, in particolare sulla Sardegna e, entro la tarda serata, anche sulla Liguria, con fenomeni localmente anche intensi. Il maltempo si estenderà poi martedì 16 sul resto del Paese e soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, con possibilità di locali nubifragi e neve fino a quote medie (500/700 metri) tra l’Appennino ligure e il basso Piemonte.

Neve sulle Alpi a quote di montagna

La neve a quote medie è favorita da circostanze orografica e riguarderà quei settori nella sola mattinata di martedì 16 dicembre, mentre il resto del settore alpino vedrà fiocchi scendere non al di sotto della montagna e più precisamente dei 1.300/1.500 metri (fatto salvo locali eccezioni dove la quota potrebbe attestarsi anche intorno ai 1.000 metri, specie sull’alto Piemonte). Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente una diminuzione in tutto il Paese, riattestandosi comunque al più intorno alla media di riferimento nel complesso.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.